Политика

10:35 01.10.2020

Треть украинцев возлагают на Зеленского ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране

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Треть украинцев возлагают на Зеленского ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране

Более половины (59,9%) опрошенных украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, свидетельствуют данные проведенного центром "Социс" в сентябре исследования.

Идущими в правильном направлении происходящие в Украине события посчитали лишь 23,6% респондентов, а 16,6% опрошенных отказались ответить.

При этом треть (33,3%) опрошенных считает, что основную ответственность за социально-экономическую ситуацию в Украине несет президент Владимир Зеленский, 28,2% - возлагают ответственность на правительство страны, 16,9% – на Верховную Раду. Лишь 3,4% считают ответвленной оппозицию действующей власти, 7,8% - переносят ответственность на "другое", а 10,5% опрошенных отказались ответить на этот вопрос

Телефонный опрос проводился 18 - 28 сентября 2020г. по всей территории Украины, (во всех областях и в т.ч. Киеве), кроме АР Крым и временно неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей.

Всего было опрошено 2 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность исследования (доверительный интервал) составляет +/- 2,2%.

Теги: #социс #опрос #украина
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