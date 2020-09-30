Ермак: некоторые члены команды президента допускают ошибки и могут вступать в конфликт с позицией государства, что требует выводов, и это нормальный рабочий процесс

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что некоторые люди в команде президента Украины Владимира Зеленского со временем решили, что они больше команды, но не стоит пытаться обыграть свою же команду ради какого-то своего личного интереса.

"Действовать совместно, координировать усилия, находить командные решения – это то, что нужно для построения современной конкурентной Украины. Если ты в команде, не пытайся обыграть свою же команду ради какого-то своего интереса. Если ты обещаешь, выполняй то, ради чего тебя взяли в команду, и чего от тебя ожидает общество. Это простые принципы, которые, к сожалению, зачастую теряются где-то в высоких коридорах и парламентских кулуарах", - написал он в среду на своей странице в Фейсбук.

По его словам, "уже понятно, что некоторые люди в команде президента со временем почувствовали, что они - лично - больше команды". "Разочарую. Это иллюзия, которая в итоге может повредить государству, если человек не вернется к объективной оценке, прежде всего, себя, своих действий, своих целей. Независимо от властного или депутатского статуса…", - указал он.

Ермак подчеркнул, что в 2019 году благодаря победе на выборах президента Владимира Зеленского многие получили долгожданный шанс реализовать в Украине те положительные изменения и программы, которые блокировались в течение десятилетий.

"Часть из этих людей выполняет свою работу эффективно, еще часть – допускают ошибки и всплески личностного, которые конфликтуют с государственнической позицией. И что требует от нас жестких выводов. Это нормальный рабочий процесс, которого не избежать. Еще раз. Идеальных людей и решений не бывает. Но надо уметь мгновенно реагировать на сложные ситуации", - заявил он.

При этом Ермак указал, что в сложных ситуациях нет простых и очевидных решений, как это иногда выглядит в теории. "Мы уволили, мы знаем, мы оказываем давление". Можно с легкостью написать несколько хороших фейсбучных текстов и сказать, что дело сделано. "Все разложено по полочкам". А на самом деле – пустота", - отметил он.

Руководитель ОП также считает, что народным депутатам, чтобы хорошо понимать, что происходит на Донбассе, нужно все-таки туда лично съездить, но не в "паркетном режиме админпоездки" и не на полдня.

"А увидеть воочию настоящую жизнь. Откровенно пообщаться с местными жителями, военными. Послушать боль конкретных людей – например, расспросить об их отношении к режиму прекращения огня. И, наконец, понять, что эта тишина (долговременная, кстати) для них действительно означает. А уже потом обсуждать что-то, писать очень обличительные "фейсбучные поучения", давать глобальные советы, как за три дня все решить. Только тогда это будет взаимно полезно. Или нет? Или как всегда обойдемся словами "суперзнатоков"?", - отметил он.