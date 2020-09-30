Политика

01:27 30.09.2020

Фокиным манипулируют для отвлечения внимания от других вопросов, считает Климкин

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Фокиным манипулируют для отвлечения внимания от других вопросов, считает Климкин

Все интервью первого замглавы делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина срежисированы, а им самим манипулируют для отвлечения внимания от других вопросов, считает экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин (2014-2019 гг.)

"Думаю, что Фокиным манипулируют, а все его интервью срежиссированы, чтобы отвлечь внимание от других вопросов", - написал Климкин на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что своими словами "не замечает войны между Украиной и РФ" Фокин перешел даже не политическую границу, а именно моральную. "Для каждого из нас - это больше, чем пощечина. Это оскорбление всего, во что мы верим и всех, кто потерял жизнь и здоровье", - отметил политик.

Климкин призвал президента Украины Владимира Зеленского к оперативным действиям в отношении заявлений Фокина, "иначе он берет ответственность за Фокина на себя, тут уж не до манипуляций".

Ранее сообщалось, что первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) Витольд Фокин не видит на Донбассе войны Российской Федерации против Украины.

Теги: #фокин #украина #климкин #манипуляция
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