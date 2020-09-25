Зеленский выступил за разработку программы поддержки профобразования в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за разработку программы поддержки профессионального образования в Украине, сообщается на сайте главы государства в пятницу.

В ходе рабочей поездки в Закарпатскую область глава государства провел встречу с топ-менеджерами и владельцами ведущих компаний, на которой были также затронуты вопросы трудовой миграции и несовершенства системы образования. Как отмечается в сообщении, бизнес поддержал создание системы переквалификации и адаптации свободных кадров для потребностей рынка.

"Министерство образования и науки должно разработать программу поддержки профобразования, которой никто не занимался много лет. Эта реформа будет представлена обществу", - сказал Зеленский в ответ.

Во исполнение задания президента правительство должно подготовить новую программу содействия занятости населения и стимулирования создания новых рабочих мест. Также Кабинет министров должен рассмотреть возможность внедрения дуальной формы получения образования.