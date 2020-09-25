Политика

18:33 25.09.2020

Зеленский высказался за разработку стратегии развития автомобильной отрасли в Украине

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Зеленский высказался за разработку стратегии развития автомобильной отрасли в Украине

 Президент Украины Владимир Зеленский предложил представителям автомобильной промышленности страны совместно с Министерством инфраструктуры и Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработать стратегию развития автомобильной отрасли страны.

"Вы с министрами экономики, инфраструктуры, со своими коллегами, которых считаете профессионалами, наработаете пункты плана", - предложил Зеленский во время посещения завода "Еврокар" в рамках рабочей поездки в Закарпатскую область, сообщает пресс-служба президента.

Он также отметил, что Украина должна иметь собственное производство и промышленность и не строить экономику исключительно на торговле или аграрном секторе.

"Если этого не будет, мы всегда будем отставать от других, а это не может быть нашим выбором. Поэтому промышленность будем поддерживать. А вот относительно форм такой поддержки нужно очень внимательно подумать, подойти к этому вопросу максимально рационально", - подчеркнул Зеленский.

Теги: #стратегия #зеленский #инфраструктура #дороги #автопром
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