Зеленский высказался за разработку стратегии развития автомобильной отрасли в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предложил представителям автомобильной промышленности страны совместно с Министерством инфраструктуры и Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработать стратегию развития автомобильной отрасли страны.

"Вы с министрами экономики, инфраструктуры, со своими коллегами, которых считаете профессионалами, наработаете пункты плана", - предложил Зеленский во время посещения завода "Еврокар" в рамках рабочей поездки в Закарпатскую область, сообщает пресс-служба президента.

Он также отметил, что Украина должна иметь собственное производство и промышленность и не строить экономику исключительно на торговле или аграрном секторе.

"Если этого не будет, мы всегда будем отставать от других, а это не может быть нашим выбором. Поэтому промышленность будем поддерживать. А вот относительно форм такой поддержки нужно очень внимательно подумать, подойти к этому вопросу максимально рационально", - подчеркнул Зеленский.