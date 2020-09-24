Проект постановления о создании ВСК по "делу вагнеровцев" будет вынесен на голосование в Раде после рассмотрения регламентным комитетом - Рахманин

Рекомендацию поддерживать или не поддерживать Верховной Раде создание временной следственной комиссии по расследованию фактов возможной причастности высших должностных лиц Украины к задержанию бойцов ЧВК "Вагнера" в Беларуси и их последующей экстрадиции в Россию дает регламентный комитет, заявил глава фракции “Голос” Сергей Рахманин.

“Проект постановления о создании ВСК уже зарегистрирован... Регламентный комитет должен рекомендовать или не рекомендовать Верховной Раде за это проголосовать. Затем он выносится в зал на голосование”, - пояснил Рахманин в комментарии агентству “Интерфакс-Украина” в четверг.

По словам лидера фракции, для принятия решения о создании ВСК необходимо 150 голосов народных депутатов.

Рахманин также рассказал, что парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, членом которого он является, в четверг рассмотрел петицию гражданки, которая просила рассмотреть вопрос создания ВСК.

“В своем решении комитет пояснил гражданке, что проект постановления о создании ВСК уже зарегистрирован”, - сказал народный депутат.

Он подчеркнул, что решения комитета нацбезопасности по созданию ВСК не требуется, “это не в его компетенции”.