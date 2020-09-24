Украинско-словацкий меморандум о сотрудничестве в сфере комбинированных ж/д-перевозок позволит продолжить реализацию этого проекта по маршруту Азия-Европа – Зеленский

Украина и Словакия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере комбинированных железнодорожных перевозок, что позволит в дальнейшем создать мультимодальные логистические центры по маршруту Азия-Европа, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе официального визита в Словакию.

"Мы также договорились, что будем максимально использовать наш транзитный потенциал. Речь идет о комбинированных перевозках по маршруту Азия-Европа. Наши страны - это важный транспортный мост между Западом и Востоком, и общие позиции будут более крепкими, если мы создадим мультимодальные логистические центры по обработке грузов на упомянутом маршруте. Подписание сегодня меморандума о сотрудничестве в сфере комбинированных железнодорожных перевозок позволит нам продолжить реализацию именно этого проекта", - сказал Зеленский на совместной с президентом Словакии Зузаной Чапутовой пресс-конференции в Братиславе в четверг.

Глава государства также поблагодарил Словакию за обеспечение реверсных поставок газа в Украину. Кроме того, он указал, что у Украины и Словакии - общее виденье относительно энергетической безопасности Европы, где есть согласие относительно того, что такие проекты, как "Северный поток-2" несут серьезные будущие риски для Евросоюза и его единства.

"Мы договорились также о сотрудничестве относительно минимизации негативных последствий пандемии для нашей двусторонней торговли. Ожидаем на продолжение диалога о расширении торгово-экономического сотрудничества во время заседания украинско-словацкой смешанной комиссии", - отметил Зеленский.

Также, по его словам, в ходе встречи он и Чапутова обсудили вопрос возвращения мира в Украину.

"Это главное мое задание, как президента Украины, на которым с начала каденции мы работаем в формате "24 на 7", и мы смогли достичь прогресса на этом пути по сравнению с предыдущими годами. Почти два месяца, как продолжается режим прекращения огня на Донбассе. Это дольше всего с самого начала войны. Да, время от времени, к сожалению, есть попытки сорвать перемирие, но существующая тишина, даже пока что хрупкая и не до конца стабильная, обязательно должна продолжаться. Ведь только она позволит осуществить следующие шаги на пути к мирному урегулированию", - подчеркнул украинский президент.

Зеленский поблагодарил Словакию за солидарность в возобновлении суверенитета и территориальной целостности Украины, непризнании аннексии Крыма Россией и поддержку санкционной политики относительно РФ.