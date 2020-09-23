Политика

12:27 23.09.2020

Зеленский считает, что честные выборы президента Беларуси – лучший выход из кризиса

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Зеленский считает, что честные выборы президента Беларуси – лучший выход из кризиса

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что проведение честных выборов президента Беларуси является лучшим выходом из сложившейся в этой стране кризисной ситуации.

"Честные выборы президента (Беларуси – ИФ) – лучший выход из этого кризиса. Если кандидаты уверены в своей победе, то нечего бояться еще одних выборов. Это действия власти, которая не боится своего народа. Я также отмечаю, что должен быть диалог с обществом, надо избегать насилия. Это действия власти, которая заботится о своем народе", - сказал он в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny.

Зеленский отметил, что такой кризис влияет не только на соседние с Беларусью страны, и события в этой стране уже имеют последствия для Европы.

"Мы видим, что возник наибольший политический кризис за все годы независимости Беларуси. Он также связан с экономическим и социальным кризисами, которые уже вызрели и проявляются последствия. Если сценарий будет негативным, это будет означать, по меньшей мере, сотни тысяч беженцев из Беларуси в страны Европы", - указал он.

Теги: #зеленский #беларусь
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