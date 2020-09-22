Предложение освободить от налогообложения выигрыши от азартных игр и лотерей имеет коррупционную составляющую - Юрчишин

Парламентский комитет по вопросам антикоррупционной политики увидел коррупционную составляющую в законопроектах о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от организации и проведения азартных игр, сообщил первый заместитель главы антикоррупционного комитета Ярослав Юрчишин (фракция "Голос").

"Представители большинства пытаются использовать введение игорного рынка для создания схем легализации средств, полученных незаконным путем. Что имеется в виду? Законопроект №2713 и альтернативные к нему предлагают не облагать налогом выигрыши от азартных игр и лотерей", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Юрчишин напомнил, что именно таким методом "в свое время средства выводили известные мафиози, такие как Аль Капоне, или легализовывали хищение средств международной технической помощи тираны вроде Мугамбе в Зимбабве, постоянно выигрывая сумасшедшие средства в лотерею".

"Фактически берутся грязные средства, осуществляется преступный сговор с представителями игорного бизнеса, и эти средства показываются как выигрыш. Платить налоги не нужо, их происхождение доказывать не нужно. К сожалению, несмотря на то, что комитет дорабатывал этот законопроект, эта схема осталась в теле закона. Соответственно, антикоррупционный комитет сегодня определил эту норму как коррупционную и фактически признал законопроект не соответствующим антикоррупционному законодательству", - пояснил депутат.

Как сообщает сайт парламента, законопроект №2713 зарегистрировали народные депутаты из фракции "Слуга народа" Марьян Заблоцкий и Олег Марусяк. Четыре альтернативных законопроекта подготовили депутаты из этой же фракции.