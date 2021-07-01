Экономика

13:26 01.07.2021

Рада разблокировала подписание закона с поправками в Налоговый кодекс из пакета о налоговой амнистии

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Рада разблокировала подписание закона с поправками в Налоговый кодекс из пакета о налоговой амнистии

Верховная Рада после рассмотрения отклонила проекты постановлений об отмене своего решения от 15 июня 2021 года о принятии в целом законопроекта №5153 с поправками в Налоговый кодекс из пакета о налоговой амнистии.

Как сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", парламент в четверг отклонил 11 проектов постановлений об отмене голосования за закон с поправками в Налоговый кодекс о добровольном декларировании активов физических лиц из пакета президентских законопроектов о налоговой амнистии, который вводил возможность задекларировать свои активы для физлиц с 1 сентября 2021 года.

Все проекты постановлений зарегистрировали в Раде члены фракций "Батькивщина", "Европейская солидарность" и внефракционный народный депутат Александр Дубинский.

Как сообщалось, Верховная Рада 15 июня приняла во втором чтении и в целом законопроект №5153.

Закон предусматривает проведение одноразового добровольного декларирования активов физлиц с 1 сентября 2021 года и до 1 сентября 2022 года. При этом декларантами не могут быть лица, которые в любой период с 1 января 2010 года выполняют или выполняли в Украине публичные функции (в редакции к первому чтению предлагалось указать 2005 год).

"Одна из целей этой амнистии – возврат средств, которые резиденты вывели за границу и которые там остаются у наших резидентов. Для этого вводим для средств, которые остаются за границей, ставку 7% или 9%. Для средств, которые они вернут в Украину и задекларируют, ставка 5%", – отметил с парламентской трибуны глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Теги: #законопроект #рада #налоговый_кодекс
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