Зеленский в Николаевской области ознакомится с ходом учений "Объединенные усилия – 2020"

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 23 сентября, ознакомится с ходом учений "Объединенные усилия – 2020".

"23 сентября 2020 года, в ходе рабочей поездки в Николаевскую область, президент Украины Владимир Зеленский ознакомится с ходом проведения стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия – 2020", - сообщает пресс-служба Николаевской областной государственной администрации.

Как сообщалось, учения "Объединенные усилия – 2020" проводятся, в том числе, в качестве ответа на российские военные учения "Кавказ – 2020". Планируется, что учения дадут возможность проверить систему связи, получения информации на поле боя и обмен ею как между структурными подразделениями Вооруженных сил Украины, так и между пунктами управления ВСУ и пунктами управления НАТО. Также сообщалось, что к учениям также будут привлечены корабли подразделений НАТО, находящиеся в акватории Черного моря.