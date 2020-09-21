На пост руководителя САП должно быть много сильных кандидатур, ведь к предыдущему главе были вопросы и со стороны международных партнеров – депутат Янченко

Необходимо провести широкую информационную кампанию, чтобы в конкурсе на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры было много сильных кандидатур, поскольку к предыдущему главе ведомства Назару Холодницкому были вопросы и со стороны международных партнеров Украины, отмечает заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко (фракция "Слуга народа").

"Нужно провести максимально широкую информационную кампанию, чтобы на руководителя САП подалось как можно больше профессиональных кандидатов, и было достаточное количество сильных кандидатов, из которых можно выбирать. Если эти люди профессионалы, сильные юристы и они добропорядочные, то почему им не претендовать на эту должность?", - сказала она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Янченко указала, что независимые антикоррупционные органы это, в первую очередь, интерес Украины, и в этом вопросе украинская власть является единомышленниками с международными партнерами. Она обратила внимание, что у международных партнеров время от времени возникали вопросы к работе САП при предыдущем руководстве.

"Они, возможно, не каждый раз громко озвучивались, но в узких кругах, скажем так, людей, которые предметно следят и изучают работу антикоррупционных органов, все эти люди, эксперты, политики знали о вопросах, которые есть у международных партнеров к работе предыдущего руководства САП", - отметила она.

Янченко считает, что сейчас преждевременно делать любые прогнозы и относительно процесса отбора, и о будущем руководстве САП, а как раз всем нужно сосредоточиться на том, чтобы подалось максимальное количество сильных кандидатов, и чтобы было из кого выбирать, и тогда все смогут оценить, насколько этот процесс соответствовал определенным стандартам.

Депутат также подчеркнула, что процедура назначения членов конкурсной комиссии по выбору руководителя САП от Верховной Рады соответствовала всем нормам действующего законодательства.

"Есть определенная законом процедура, есть профильный комитет, который отбирает и предварительно рекомендует перечень кандидатов, и дальше он отправляется на утверждение Верховной Рады. Первые две попытки утвердить кандидатов в конкурсную комиссию со стороны Верховной Рады провалились, этот процесс начался затягиваться и вызывать определенную тревогу. С учетом того, что руководитель САП подал в отставку и чтобы запустить полноценный процесс, было правильным назначить уже весь состав конкурсной комиссии, чтобы они работали в полном, а не половинчатом составе", - отметила она.

По ее мнению, важно, чтобы у всех антикоррупционных органов в Украине были полноценные руководители, речь идет и о САП, и об АРМА, и о ГБР. "Потому что временные исполняющие обязанности, какими бы профессиональными и ответственными они ни были, все равно не могут выстраивать какие-то долгосрочные стратегии эффективной работы", - пояснила Янченко.

Замглавы антикоррупционного комитета Рады указала, что среди ключевых критиков принятого Верховной Радой решения есть "активисты, как они себя называют, а на самом деле "квази-политики", которые, помимо прочего, участвовали непосредственно в выборе Назара Холодницкого на должность руководителя САП".

"Поэтому мне кажется, что вопросы по работе конкурсной комиссии, которая выбрала в свое время Холодницкого, и к которому были вопросы и в украинском обществе, и периодически звучали со стороны международных партнеров, нужно задать отдельным членам предыдущей конкурсной комиссии, которые сейчас превращают этот процесс в политику чистой воды", - считает она.