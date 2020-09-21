Дальнейшее развитие военного сотрудничества между Украиной и НАТО обсудили Хомчак и председатель Военного комитета Альянса Пич

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак в ходе телефонного разговора с председателем Военного комитета НАТО, главным маршалом авиации сэром Стюартом Пичем обсудил актуальную ситуацию с безопасностью в Украине.

"Было отмечено, что вооруженная агрессия России на Донбассе является угрозой не только для Украины, но и для безопасности и стабильности всех стран Европы и мира", - говорится в сообщении, обнародованном на странице Генштаба ВСУ в соцсети Фейсбук.

Особое внимание во время разговора стороны уделили дальнейшему развитию военного сотрудничества между Украиной и НАТО.

"Главный маршал авиации сэр Стюарт Пич поблагодарил за вклад нашего государства в операции НАТО и заверил о преданности партнерству с Украиной и настроенности на углубление сотрудничества", - говорится в информации.

В свою очередь Хомчак поблагодарил за содействие в предоставлении Украине статуса члена Программы расширенных возможностей НАТО.

"Сегодня наше сотрудничество наполнено практическим содержанием. В качестве примера, сегодня началась активная фаза стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия 2020" при поддержке партнеров Украины", - акцентировал он.

Хомчак отметил, что СКШН "Объединенные усилия-2020" по своему размаху, составу сил и средств и привлечением стран-партнеров является уникальным.

Собеседники договорились координировать совместные усилия и контактировать на регулярной основе и в дальнейшем, "в частности речь шла о личной встрече".