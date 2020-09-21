Политика

12:19 21.09.2020

В «Слуге народа» заявили, что проведение партконференции во внутреннем дворе КНУ им. Шевченко не нарушает законодательства

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В «Слуге народа» заявили, что проведение партконференции во внутреннем дворе КНУ им. Шевченко не нарушает законодательства

Киевская городская ячейка партии «Слуга народа» не нарушила украинское законодательство, проведя свою конференцию во внутреннем дворе Киевского национального университета им. Т.Г.Шевченко, поскольку для мероприятия не были использованы помещение и сотрудники ВУЗа, заявляют в пресс-службе политсилы.

«Мероприятие в КНУ в воскресенье, 20 сентября, было проведено с соблюдением законодательства: как избирательного, так и образовательного. Во дворе Красного корпуса университета президент и наши коллеги по партии рассказывали о своем видении развития Киева и представили команду, которая способна обеспечить это развитие. Мероприятие состоялось на части открытой территории ВУЗа в выходной день, когда не производится образовательный процесс, при отсутствии преподавателей и студентов. При этом не использовались никакие аудитории или здания учебного заведения, его работники не привлекались к организации, а сцену демонтировали и убрали в воскресенье», - указано в сообщении, опубликованном пресс-службой «Слуги народа» в понедельник.

Как говорят в партии, агитация на Киевской городской конференции политсилы не могла осуществляться, поскольку ячейка пока что не является субъектом избирательного процесса.

«Любая агитация не могла осуществляться в принципе, поскольку в соответствии с положениями Избирательного кодекса она может появиться только после появления соответствующих субъектов избирательного процесса. Местная организация партии становится субъектом после выдвижения - а этот процесс пока продолжается», - добавили в пресс-службе.

Также, в сообщении указано, что политические оппоненты «Слуги народа» также не раз проводили свои мероприятия на территории ВУЗов - на условиях аренды помещений и без агитации студентов.

В партии также выступили с инициативой о статусе внутреннего дворика КНУ: «Кстати, мы считаем, что внутренний дворик «Красного корпуса» КНУ должен быть публично доступным, поскольку является частью истории и культуры Киева. Поэтому «Слуга народа» выступит с инициативой, чтобы ворота дворика были открыты для всех желающих по крайней мере в дневное время».

Теги: #кну #слуга_народа #выборы
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