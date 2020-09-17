Все заявления Деркача являются политической манипуляцией с целью вмешательства в президентские выборы в США – Кононенко

Бывший народный депутат Игорь Кононенко назвал заявление, сделанные народным депутатом Андреем Деркачом, политической манипуляцией.

"Все заявления Деркача, которые сделаны аккурат за несколько месяцев до выборов президента США - это исключительно политическая манипуляция, которая имеет конкретную цель - воздействие на американский предвыборный процесс", - написал Кононенко в соцсети Facebook в четверг, комментируя пресс-конференцию Деркача в Киеве 16 сентября.

"Зачем Деркач вместе с россиянами лезет в выборы президента США? Надеюсь, мы скоро об этом узнаем. Сейчас главная проблема в том, что его действия вредят Украине. Семеро бывших послов США в Украине уже заявили, что это плохо для отношений двух стран. Украине во время войны и пандемии все это точно не нужно", - добавил он.

Как сообщалось, 16 сентября Деркач в Киеве дал пресс-конференцию, на которой заявил о разоблачении схемы с выводом средств с ТЭЦ в Чернигове, Сумах и Черкассах, и Дарницкой ТЭЦ в Киеве, которую помог раскрыть экс-руководитель подразделения безопасности компании "Технова" Анатолия Шкрибляка Виталий Михайлюк. Он утверждает, что в начале 2017 года НКРЭКУ во главе с Дмитрием Вовком провело проверку правильности начисления и использования тарифов на тепловую и электрическую энергию, а по результатам которой за деятельность в 2015-2018 годах снято с тарифов вышеуказанных предприятий 232 млн грн, и еще планировалось к снятию 516 млн грн без НДС.

"В начале 2017 года между Шкрибляком и Игорем Кононенко была достигнута договоренность. Юридическим выгодополучателем от деятельности энергопредприятий остается Шкрибляк, но при этом на ключевые должности в управляющие компании и на указанные ТЭЦ назначаются лица из окружения друга и бизнес-партнера Порошенко Игоря Кононенко. Закрытие всех вопросов с силовиками стало личной обязанностью Шкрибляка. В течение марта-мая 2017 года Шкрибляк передал несколькими частями $10 млн наличными для закрытия вопросов с законом", - сообщил депутат.

Деркач также указал, что Елена Мазурова "из орбиты Злочевского и Burisma месяц назад вынула оборотные средства из группы компаний "Технова", деньги наших граждан, украденные с Сумской, Черниговской, Черкасской и Дарницкой ТЭЦ, и понесла их в НАБУ, чтобы закрыть уголовное дело в отношении Злочевского, - это та самая громкая взятка в $6 млн, на которой ее взяли вместе с главным юристом Burisma".

По данным Минфина США, Деркач, депутат украинского парламента, более 10 лет был активным российским агентом, поддерживая тесные связи с российскими спецслужбами. Деркач прямо или косвенно участвовал, спонсировал, утаивал или иным образом был причастен к иностранному вмешательству в попытке подорвать предстоящие президентские выборы в США 2020 года.

"Сегодняшнее обозначение Деркача нацелено на разоблачение российских кампаний злонамеренного влияния и защиту наших предстоящих выборов от иностранного вмешательства", - говорится в информации, обнародованной на сайте Минфина США 10 сентября.