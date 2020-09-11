Политика

15:16 11.09.2020

Зеленский: визит Дуды в Украину в октябре – еще одно доказательство дружбы между Украиной и Польшей

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Зеленский: визит Дуды в Украину в октябре – еще одно доказательство дружбы между Украиной и Польшей

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что второй визит президента Польши Анджея Дуды в Украину, в октябре 2020 года, является еще одним доказательством дружеских и теплых отношений между странами, а Украина готова присоединиться к предложенному им Плану международного сотрудничества после завершения пандемии COVID-19.

"Второй визит Анджея Дуды в Украину в октябре 2020 года – еще одно доказательство дружеских и теплых отношений между Украиной и Польшей. Благодарен за поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. Украина готова присоединиться к вашему предложенному Плану международного сотрудничества после пандемии COVID-19", - написал он в своем Twitter в пятницу.

Теги: #дуда #зеленский #польша
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