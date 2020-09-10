Зеленский надеется, что встреча советников "Нормандской четверки" принесет конкретные решения, и главы государств вскоре встретятся – разговор с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча советников глав государств "Нормандской четверки" 11 сентября в Берлине принесет конкретные решения и результаты, и вскоре смогут встретиться сами лидеры.

"Благодарен Ангеле Меркель за оценку наших усилий на пути к мирному урегулированию на Донбассе. Достижение мира остается приоритетом для меня и всех украинцев. Надеемся, что встреча советников лидеров стран "Нормандской четверки" принесет четкие решения и результаты и вскоре встретятся лидеры "Нормандской четверки", - написал он в своем Twitter в четверг после разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.