Политика

16:14 08.09.2020

Зеленский намерен ездить по Украине, сколько "хватит сил", потому что ответственен за то, что происходит в стране

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Зеленский намерен ездить по Украине, сколько "хватит сил", потому что ответственен за то, что происходит в стране

 Президент Украины Владимир Зеленский считает главными своим полномочиям нести ответственность за то, что происходит в стране, и держать слово перед украинским народом.

"Я - президент всей страны. Для меня Сумы – такой же город, как и Киев, Кривой Рог и как Львов. Как любой город Украины. Мне не все равно относительно тех программ, которые мы внедряем. Мне не все равно, что с ними происходит. Когда я говорю, что мы строим 160 километров дорог на Сумщине, - мне не все равно... Мне потом держать ответ перед людьми", - сказал Зеленский во время общения с журналистами в Сумской области во вторник, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский отметил, что хочет воочию увидеть, какого качества строятся дороги, как построены школы и садики, на которые выделяют бюджетные средства, обеспечены эти учреждения всем необходимым.

"Согласно Конституции, меня избрал народ Украины, и я ответственен за то, что строится в стране. Да, это не мои полномочия, но я хочу отвечать за то, что у нас происходит. И это самое главное полномочие президента. Сколько мне хватит, столько я буду ездить, буду проверять. Нравится это кому-то или нет", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что в рамках рабочей поездки в Сумскую область посетил Мемориал героям Антитеррористической операции и пообщался там с родными погибших воинов, у которых есть нерешенные проблемы и вопросы к власти.

"Если им не помогает кто-то на месте, не помогали правительства... Даже не почтили память людей, которые погибли. Не были там президенты. Скажите, должен ли я в Киеве выходить на Майдан и говорить: "Я патриот, все остальное – "измена"? А даже не приехал сюда, где такое количество погибших воинов...", – указал президент.

Теги: #зеленский #сумская_область
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