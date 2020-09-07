Политика

17:21 07.09.2020

Зеленский ждет расследования вандализма на территории музея Голодомора-геноцида в течение месяца, дело на контроле у замглавы МВД Геращенко

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Зеленский ждет расследования вандализма на территории музея Голодомора-геноцида в течение месяца, дело на контроле у замглавы МВД Геращенко

Президент Украины Владимир Зеленский осудил любые проявления неуважения к памяти миллионов жертв Голодомора и призвал правоохранителей как можно быстрее расследовать факт надругательства над скульптурой "Горькая память детства" на территории Национального музея Голодомора-геноцида, сообщает пресс-служба президента.

"Расстроен инцидентом, который резко контрастирует с моими впечатлениями от общения с креативными и талантливыми людьми во время поездок по регионам Украины. Вандалы пытались повредить скульптуру "Горькая память детства" на территории мемориального комплекса памяти жертв Голодомора. Моя позиция четкая и однозначная: любые проявления вандализма являются пещерной дикостью и никоим образом не могут быть оправданы", - заявил Зеленский в ответ на письмо от президента Всемирного конгресса украинцев Павла Грода, который обратился к президенту с просьбой принять меры для расследования этого преступления и привлечения виновных к ответственности.

Зеленский подчеркнул, что полиция должна в течение месяца доложить о ходе расследования. Дело держит под контролем заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Правоохранительные органы должны не только оперативно реагировать на случаи вандализма в отношении мемориалов и памятников, но и предотвращать их. Конечно, мемориал будет отреставрирован, скульптуру восстановят. Но каждый такой случай искажает представление об украинцах как о дружелюбном и цивилизованном народе. Давайте оставаться людьми. Не ради показательного имиджа или хвастовства перед своими соседями. А ради своего завтрашнего дня и будущего наших детей", - отметил президент.

Как сообщалось, в ночь с 21 на 22 августа в Киеве был совершен акт вандализма - повреждена скульптура "Горькая память детства" - скульптура девочки с колосками на территории НМ Голодомора-геноцида. Обращение руководства музея относительно факта совершения правонарушения внесено в Журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях

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Теги: #вандализм #геращенко #зеленский
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