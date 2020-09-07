Политика

09:50 07.09.2020

Великобритания и ЕС должны договориться о сделке по Brexit до 15 октября - Джонсон

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Великобритания и ЕС должны договориться о сделке по Brexit до 15 октября - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что торговая сделка по Brexit с ЕС должна быть заключена до 15 октября, в ином случае ее не будет.

"Если мы не сможем договориться к тому времени, то я не вижу, что между нами будет соглашение о свободной торговле, и мы должны принять это и двигаться дальше", - говорится в заявлении премьер-министра, которое опубликовал его офис.

По мнению Джонсона, если сделка не будет согласована, у Британии будут торговые отношения с ЕС, аналогичные отношениям Евросоюза и Австралии, что будет "хорошим результатом".

"Мы будем иметь полный контроль над нашими законами, нашими правилами и нашими рыболовными водами", - отметил он.

Джонсон добавил, что Великобритания готова найти разумное соглашение с ЕС по практическим вопросам, включая перелеты, грузовые перевозки или научное сотрудничество, даже если торговая сделка не будет достигнута.

"Наши двери никогда не закроются, и мы будем торговать как друзья и партнеры. Но без соглашения о свободной торговле", - пояснил премьер-министр.

Переходный период после Brexit наступил для Великобритании 31 января 2020 года, он продлится до 31 декабря 2020 года. Этот период необходим, чтобы ЕС и Великобритания могли спокойно провести переговоры и согласовать свои будущие отношения. Основной вопрос, который предстоит согласовать Великобритании и Евросоюзу - новое торговое соглашение.

Великобритания отказалась от продления переходного периода и выйдет из Евросоюза 1 января 2021 года.

Переговоры Великобритании и ЕС должны возобновиться во вторник, однако, как указывают европейские СМИ, между сторонами существует ряд разногласий.

Теги: #великобритания #ес #brexit #джонсон
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