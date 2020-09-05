Украина и Румыния подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве

Министр обороны Украины Андрей Таран в рамках рабочего визита в Румынию подписал межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

"5 сентября 2020 года министр обороны Украины Андрей Таран, в рамках своего визита в г. Бухарест, и министр национальной обороны Румынии Николае Чуке подписали Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Румынии о сотрудничестве в военно-технической сфере", - сообщает посольство Украины в Румынии в соцсети Facebook.

Отмечается, что межправительственное соглашение определяет правовую базу военно-технического сотрудничества между двумя странами, упрощает процедуру осуществления государственных закупок в соответствующей сфере, а также позволяет расширить партнерство между Украиной и Румынией, направленную на укрепление безопасности в регионе Черного моря.