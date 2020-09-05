Политика

12:26 05.09.2020

Украина и Румыния подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве

1 мин читать
Украина и Румыния подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве

Министр обороны Украины Андрей Таран в рамках рабочего визита в Румынию подписал межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

"5 сентября 2020 года министр обороны Украины Андрей Таран, в рамках своего визита в г. Бухарест, и министр национальной обороны Румынии Николае Чуке подписали Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Румынии о сотрудничестве в военно-технической сфере", - сообщает посольство Украины в Румынии в соцсети Facebook.

Отмечается, что межправительственное соглашение определяет правовую базу военно-технического сотрудничества между двумя странами, упрощает процедуру осуществления государственных закупок в соответствующей сфере, а также позволяет расширить партнерство между Украиной и Румынией, направленную на укрепление безопасности в регионе Черного моря.

Теги: #соглашение #минобороны #таран #румыния
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:03 05.09.2020
В зоне проведения ООС нарушений режима тишины не зафиксировано

В зоне проведения ООС нарушений режима тишины не зафиксировано

17:31 04.09.2020
Кулеба 7-8 сентября совершит рабочий визит в Румынию

Кулеба 7-8 сентября совершит рабочий визит в Румынию

12:59 04.09.2020
Российские наемники не обстреливали украинские позиции на Донбассе с полуночи – Минобороны

Российские наемники не обстреливали украинские позиции на Донбассе с полуночи – Минобороны

08:10 02.09.2020
Соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ может быть подписано в Белом доме 18 сентября

Соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ может быть подписано в Белом доме 18 сентября

13:32 01.09.2020
Российские наемники режим тишины с полуночи не нарушали – Минобороны

Российские наемники режим тишины с полуночи не нарушали – Минобороны

01:21 01.09.2020
В Израиле подтверждают достижение соглашения с ХАМАС

В Израиле подтверждают достижение соглашения с ХАМАС

14:25 28.08.2020
С начала суток в зоне проведения ООС сохраняется тишина

С начала суток в зоне проведения ООС сохраняется тишина

11:55 25.08.2020
Поставленные Зеленским Министерству обороны задачи будут выполнены - Таран

Поставленные Зеленским Министерству обороны задачи будут выполнены - Таран

12:29 23.08.2020
На вооружение ВСУ принят береговой ракетный комплекс "Нептун" – Минобороны

На вооружение ВСУ принят береговой ракетный комплекс "Нептун" – Минобороны

14:16 22.08.2020
Российские наемники с полуночи осуществили один выстрел в районе Марьинки из ручного противотанкового гранатомета - Минобороны

Российские наемники с полуночи осуществили один выстрел в районе Марьинки из ручного противотанкового гранатомета - Минобороны

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине стартовала избирательная кампания по местных выборам

Зеленский выступит на Генассамблее ООН в онлайн-формате запланировано на 23 сентября

Разумков закрыл заседание Рады, следующее – 15 сентября

Встреча глав МИД Нормандского формата планируется в сентябре, после встречи советников лидеров – Кулеба

Финансирование сектора безопасности и обороны в бюджете 2021 года не может быть уменьшено – Данилов

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине стартовала избирательная кампания по местных выборам

Трамп предупреждает, что "не будет доволен", если версия об отравлении Навального подтвердится

Любые шаги в отношении Беларуси должны быть рассчитанными и эффективными, а не просто лозунгами

Кулеба в Совете Безопасности ООН: для восстановления стабильности в Беларуси нужны диалог и уважение прав человека

Минэкономики намерено упростить получение разрешения на иммиграцию для ІТ-специалистов из Беларуси

Кулеба 9 сентября совершит рабочий визит в Португалию

"Батькивщина" приняла официальное решение об участии в местных выборах 25 октября

Зеленский выступит на Генассамблее ООН в онлайн-формате запланировано на 23 сентября

Депутаты предлагают юридически урегулировать "удаленку"

До 10 сентября киевляне могут сменить избирательный адрес для голосования на местных выборах – руководитель аппарата КГГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА