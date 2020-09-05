Трамп предупреждает, что "не будет доволен", если версия об отравлении Навального подтвердится

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет недоволен, если версия Берлина об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального подтвердится.

"Я совсем не буду доволен, если так все и было", - заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

При этом президент отметил, что версия ФРГ выглядит правдоподобной. "Все выглядит так, будто это правда", - добавил он. "Исходя из того, что говорит Германия, кажется, так оно и было", - сказал Трамп.

В Белом доме, комментируя ситуацию вокруг Навального, ранее заявляли, что США будут работать "вместе с союзниками и международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности тех в России, куда бы ни привели доказательства".

При этом в Вашингтоне пообещали "финансово ограничить" деятельность виновных в нападении на российского оппозиционера.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала российское правительство дать объяснения по ситуации с Навальным. По ее мнению, оппозиционер стал жертвой преступления, а яд группы "Новичок" в его организме определен точно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального, однако отметил, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал. Он подчеркнул, что "до вывоза больного в Берлин в соответствии со всеми международными стандартами был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было".