Политика

18:30 02.09.2020

Зеленский собрал срочное совещание по лесным пожарам на Харьковщине и Луганщине

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Зеленский собрал срочное совещание по лесным пожарам на Харьковщине и Луганщине

Президент Украины Владимир Зеленский в среду вечером собрал срочное совещание в связи с лесными пожарами в Харьковской и Луганской областях, сообщает Офис президента и добавляет, что по последним данным, площадь возгорания составляет 400 гектаров, из них 100 гектаров - верховой пожар.

"В одном из сел сгорело 8 домов из 150. Представители ГСЧС сообщили главе государства, что для тушения и локализации огня задействовано необходимое количество техники и личного состава. На Луганщине привлекли подразделения Вооруженных сил. Организовано оповещение местного населения с целью возможной эвакуации, однако люди от нее пока отказываются", - говорится в сообщении в телеграмм-канале Офиса президента.

В информации отмечается, что предварительная причина пожара - возгорание свалки, с которого из-за порывов ветра огонь перекинулся на лес.

"Однако правоохранительные органы не исключают версии поджога. Продолжается ликвидация пожаров, но ситуация осложняется из-за сильных порывов ветра", - говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что должен получать оперативную информацию о пожарах и держать ситуацию на контроле.

"Требую быстрых реакций на подобные события. В случае необходимости мы должны организовать эвакуацию всех людей, должны думать прежде всего об их безопасности. Все должно быть сделано для скорейшей локализации и тушения. А также уже должны думать о выделении финансирования для покрытия потерь. Не потом, а уже сейчас", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, 2 сентября в МВД Украины сообщили, что полицейские устанавливают причины возникновения пожара в Попаснянском районе Луганской области, в результате которого сгорели семь нежилых зданий. "В результате пожара произошло возгорание 7 нежилых зданий на линии разграничения в г.Попасная. Кроме того, поврежден один жилой дом и три нежилых в с.Новоалександровка", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в среду днем начался пожар в Харьковской области на территории Двуречанского лесничества на окраине с. Горобьевка, где загорелся хвойный лес. Сообщение о пожаре поступило на номер 101 в 12:55 в среду, 2 сентября.

"На момент прибытия спасателей было установлено, что горит хвойный лес на площади около 80 га. Из-за порывов ветра пламя начало перекидываться на верхушки деревьев и на жилой сектор с. Горобьевка, граничащей с лесом", - говорится в сообщении.

Впоследствии площадь пожара в хвойном лесу в Двуречанском лесничестве на окраине с.Горобьевка увеличилась с 80 до 400 га. "Общая площадь пожара составляет около 400 га, из них 100 га верхового леса. Из-за порывов ветра пламя начало перекидываться на верхушки деревьев и на жилой сектор с. Горобьевка, граничащей с лесом. Существует угроза распространения пламени на другой населенный пункт - с. Гряниковка. По информации областного главка ГСЧС, организована эвакуация жителей Гряниковки.

В тушении пожара задействованы 13 единиц техники и 80 человек личного состава ГУ ГСЧС в области. Также задействован пожарный поезд, пожарный самолет АН-32П и 5 единиц техники лесхоза.

Теги: #зеленский #лес #пожар
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