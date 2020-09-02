Премьер поручил оперативно отработать вопрос объединения с "Центрэнерго" переданных в аренду госшахт

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил оперативно отработать вопрос объединения ПАО "Центрэнерго" с государственными угледобывающими предприятиями, в т.ч. находящимися в настоящее время в аренде ("ДТЭК Добропольеуголь" - ИФ).

"Мы приняли решение о создании межведомственной рабочей группы по отработке вопроса определения модели объединения при участии государственных угледобывающих предприятий и ПАО "Центрэнерго". Просьба Министерству энергетики, Фонду госимущества – в кратчайшие сроки, очень оперативно отработать модели объединения "Центрэнерго" с госпредприятиями, в т.ч. пребывающими сегодня в аренде, которые могут быль или должны быть возвращены в управление государства", - сказал он в ходе заседания Кабмина в среду.