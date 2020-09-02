Политика

15:25 02.09.2020

Премьер поручил оперативно отработать вопрос объединения с "Центрэнерго" переданных в аренду госшахт

1 мин читать
Премьер поручил оперативно отработать вопрос объединения с "Центрэнерго" переданных в аренду госшахт

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил оперативно отработать вопрос объединения ПАО "Центрэнерго" с государственными угледобывающими предприятиями, в т.ч. находящимися в настоящее время в аренде ("ДТЭК Добропольеуголь" - ИФ).

"Мы приняли решение о создании межведомственной рабочей группы по отработке вопроса определения модели объединения при участии государственных угледобывающих предприятий и ПАО "Центрэнерго". Просьба Министерству энергетики, Фонду госимущества – в кратчайшие сроки, очень оперативно отработать модели объединения "Центрэнерго" с госпредприятиями, в т.ч. пребывающими сегодня в аренде, которые могут быль или должны быть возвращены в управление государства", - сказал он в ходе заседания Кабмина в среду.

Теги: #шмыгаль #добропольеуголь #центрэнерго
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:37 02.09.2020
Кабмин намерен создать рабочую группу по объединению "Центрэнерго" с госшахтами

Кабмин намерен создать рабочую группу по объединению "Центрэнерго" с госшахтами

10:31 01.09.2020
Шмыгаль прогнозирует 3 тыс. больных COVID-19 ежедневно к концу сентября - началу октября

Шмыгаль прогнозирует 3 тыс. больных COVID-19 ежедневно к концу сентября - началу октября

09:33 01.09.2020
Родители могут сами выбирать формы обучения для детей - Шмыгаль

Родители могут сами выбирать формы обучения для детей - Шмыгаль

15:39 30.08.2020
Угольная отрасль Украины несомненно нуждается в реформировании и новых подходах к хозяйствованию – премьер

Угольная отрасль Украины несомненно нуждается в реформировании и новых подходах к хозяйствованию – премьер

10:33 30.08.2020
Шмыгаль прибыл в Донецкую область и намерен спуститься в шахту

Шмыгаль прибыл в Донецкую область и намерен спуститься в шахту

15:25 27.08.2020
Белорусы, которые испытывают давление или преследования, могут всегда получить защиту в Украине - Шмыгаль

Белорусы, которые испытывают давление или преследования, могут всегда получить защиту в Украине - Шмыгаль

13:57 27.08.2020
Участие американских инвесторов в приватизации украинских госпредприятий может помочь укреплению двусторонних отношений – Шмыгаль на встрече с Биганом

Участие американских инвесторов в приватизации украинских госпредприятий может помочь укреплению двусторонних отношений – Шмыгаль на встрече с Биганом

14:09 26.08.2020
Кабмин намерен запретить работу развлекательных заведений

Кабмин намерен запретить работу развлекательных заведений

14:08 26.08.2020
Шмыгаль: мы активно готовим больницы второй волны

Шмыгаль: мы активно готовим больницы второй волны

15:02 25.08.2020
Кабмин предлагает продлить адаптивный карантин в Украине до 1 ноября – совещание у Зеленского

Кабмин предлагает продлить адаптивный карантин в Украине до 1 ноября – совещание у Зеленского

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Арахамия рад отсутствию иммунитета у Кабмина, предупредил ключевых министров о возможных отставках

Стефанчук увязывает кадровые изменения в "экономическом блоке" Кабмина с проектом госбюджета-2021

ВСП решил вернуть Венедиктовой ходатайство об отстранении главы ОАСК Вовка

Петиция об увольнении Фокина с должности члена украинской делегации в ТКГ зарегистрирована на сайте президента

Открылась 4-ая сессия Верховной Рады IX созыва

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин утвердил порядок выплаты компенсации за разрушенное на Донбассе жилье

Кулеба о заявлениях Лаврова об украинских экстремистах, направленных в Беларусь: "вор кричит - держите вора"

Берлин против увязки проблемы Nord Stream 2 и ситуации с Навальным

Кабмин создал Комиссию по координации органов исполнительной власти по обеспечению равноправия женщин и мужчин

Правительство Украины утвердило план Стратегии коммуникаций в сфере предотвращения коррупции на 2020 год

Делегация Украины в ТКГ заслушает объяснения Фокина по урегулированию ситуации на Донбассе - Кравчук

Оппозиционер Латушко выехал за пределы Беларуси

Украинцы должны знать, сколько денег реально зарабатывает государство и на что они тратятся – нардеп Кучеренко

Рада поддержала в первом чтении законопроект "Об административной процедуре"

Зеленский: никаких "приказов" по Леросу от меня не было

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА