Кулеба заручился поддержкой Северной Македонии на пути интеграции Украины в НАТО и ЕС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи, в ходе которого выразил надежду на поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины со стороны Северной Македонии как члена НАТО и страны-кандидата на вступление в ЕС.

Как сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства в среду, глава северомакедонского МИД заверил украинского коллегу в такой поддержке и готовности к обмену успешным опытом интеграции в Североатлантический альянс.

Стороны уделили особое внимание развитию торговли и инвестиций между двумя странами. По словам Кулебы, необходимо приложить все усилия, чтобы увеличить количество контактов, объемы торговли и инвестиций, что будет способствовать смягчению негативного воздействия пандемии Covid-19 на национальные экономики обеих стран. Османи выразил убеждение, что его страна имеет большой потенциал развития экономического сотрудничества и торговли с Украиной.

Кулеба поздравил собеседника с избранием на должность главы внешнеполитического ведомства и пригласил Османи осуществить визит в Украину. Глава МИД Северной Македонии принял приглашение. В свою очередь, он пригласил главу МИД Украины осуществить визит в свою страну.

Собеседники также обсудили вопрос присоединения Северной Македонии в санкционной политике ЕС в отношении РФ. Османи отметил, что Северная Македония дальнейшем разделяет позицию ЕС и поддерживает Украину в ее усилиях по защите и восстановлению территориальной целостности и суверенитета в рамках международно признанных границ.

Стороны договорились активизировать политический диалог и усилить двусторонние отношения между Украиной и Северной Македонией, а также как можно быстрее восстановить работу совместного комитета по имплементации Соглашения о свободной торговле.