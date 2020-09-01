Главы МИД стран G20 соберутся на внеочередную видеоконференцию 3 сентября

Внеочередная встреча глав МИД стран G20 состоится 3 сентября в формате видеоконференции, сообщил сайт председательствующей в Группе двадцати Саудовской Аравии.

Регулярная встреча глав МИД G20 намечена на 20 ноября в очном формате в Эр-Рияде.

Она пройдет накануне саммита G20 21-22 ноября в столице Саудовской Аравии.

Согласно графику саудовского председательства, саммиту будут предшествовать серия министерских встреч.

В их числе - совместная видеоконференция министров финансов и министров здравоохранения 17 сентября, видеоконференция министров энергетики 27-28 сентября и совместная видеоконференция министров финансов и управляющих центробанков 14 октября.