Политика

15:01 01.09.2020

Главы МИД стран G20 соберутся на внеочередную видеоконференцию 3 сентября

1 мин читать
Главы МИД стран G20 соберутся на внеочередную видеоконференцию 3 сентября

Внеочередная встреча глав МИД стран G20 состоится 3 сентября в формате видеоконференции, сообщил сайт председательствующей в Группе двадцати Саудовской Аравии.

Регулярная встреча глав МИД G20 намечена на 20 ноября в очном формате в Эр-Рияде.

Она пройдет накануне саммита G20 21-22 ноября в столице Саудовской Аравии.

Согласно графику саудовского председательства, саммиту будут предшествовать серия министерских встреч.

В их числе - совместная видеоконференция министров финансов и министров здравоохранения 17 сентября, видеоконференция министров энергетики 27-28 сентября и совместная видеоконференция министров финансов и управляющих центробанков 14 октября.

Теги: #g20
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:29 10.04.2020
Министры G20 начали обсуждать итоговые комментарии, некоторые члены из ЕС недовольны текстом

Министры G20 начали обсуждать итоговые комментарии, некоторые члены из ЕС недовольны текстом

18:22 07.04.2020
Министры энергетики G20 на внеочередной встрече 10 апреля обсудят кооперацию для стабилизации рынков энергоносителей

Министры энергетики G20 на внеочередной встрече 10 апреля обсудят кооперацию для стабилизации рынков энергоносителей

16:56 26.03.2020
Лидеры страны G20 договорились предпринимать все возможные усилия вместе с международными организациями для борьбы против коронавируса

Лидеры страны G20 договорились предпринимать все возможные усилия вместе с международными организациями для борьбы против коронавируса

12:50 13.03.2020
Страны G20 будут содействовать разработке вакцин от коронавируса - заявление

Страны G20 будут содействовать разработке вакцин от коронавируса - заявление

10:21 01.07.2019
Коррупционеры не смогут получить убежище в странах G20

Коррупционеры не смогут получить убежище в странах G20

10:19 01.07.2019
Криптоактивы не угрожают глобальной финстабильности, но G20 следит за рисками

Криптоактивы не угрожают глобальной финстабильности, но G20 следит за рисками

13:53 29.06.2019
Страны G20 призывают онлайн-платформы соблюдать законы, чтобы не допускать использования интернета террористами

Страны G20 призывают онлайн-платформы соблюдать законы, чтобы не допускать использования интернета террористами

13:48 28.06.2019
Мэй на переговорах с Путиным призвала к деэскалации ситуации в Украине

Мэй на переговорах с Путиным призвала к деэскалации ситуации в Украине

11:28 27.06.2019
Меркель не будет отменять поездку на саммит G20

Меркель не будет отменять поездку на саммит G20

09:05 26.06.2019
Климкин намерен поднимать вопрос освобождения военнопленных моряков на встрече G20 и в ООН

Климкин намерен поднимать вопрос освобождения военнопленных моряков на встрече G20 и в ООН

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВСП решил вернуть Венедиктовой ходатайство об отстранении главы ОАСК Вовка

Петиция об увольнении Фокина с должности члена украинской делегации в ТКГ зарегистрирована на сайте президента

Открылась 4-ая сессия Верховной Рады IX созыва

Эксперты допускают проблемы в сотрудничестве Киева с МВФ из-за увольнения главы Антикоррупционного бюро

Английский суд направил Порошенко документы по иску Суркиса

ПОСЛЕДНЕЕ

"Евросолидарность" требует вернуть средства педагогам и защитить их от эпидемии Covid-19 - Климпуш-Цинцадзе

ВСП решил вернуть Венедиктовой ходатайство об отстранении главы ОАСК Вовка

Закрытие границ больше всего навредит Беларуси - глава МИД Литвы

Петиция об увольнении Фокина с должности члена украинской делегации в ТКГ зарегистрирована на сайте президента

В Минске проходят несанкционированные акции студентов: милиция подтверждает задержания

Лукашенко объяснил свой былой "поворот" к Западу необходимостью "выживать" в условиях непонимания со стороны России

Зеленский: живую школу ничто не заменит, но если будет большая волна COVID-19, то мы готовы к "школе онлайн"

Тихановская уверена, что победила на выборах в Беларуси, но считает себя скорее национальным лидером, а не президентом

Разумков надеется, что Рада своевременно примет госбюджет Украины на следующий год

Открылась 4-ая сессия Верховной Рады IX созыва

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА