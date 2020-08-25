Политика

11:51 25.08.2020

Разумков открыл внеочередную сессию Рады

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Разумков открыл внеочередную сессию Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл внеочередную сессию парламента.

В зале заседаний парламента зарегистрировались 254 народных депутата Украины.

Согласно ранее подписанному распоряжению, на сессии планируется рассмотрение следующих вопросов:

- законопроект о повышении минимальной заработной платы до 5000 грн (№3963)

- законопроект об изменениях в госбюджет, касающихся государственных гарантий (№3659);

- проект постановления Верховной Рады об объявлении конкурса на лучший эскиз большого государственного герба Украины (№3994);

- законопроект о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и ЕС как кредитором и кредитного соглашения между Украиной как заемщиком и Национальным банком Украины как агентом заемщика и ЕС как кредитором (№0063);

- законопроект о ратификации Финансового соглашения "Европейские дороги Украины III (проект "Развитие трансъевропейской транспортной сети)" между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№0055);

- законопроект о ратификации Финансового соглашения (проект "Транспортная связь в Украине - фаза I") между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№0056).

Теги: #верховная_рада #разумков
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