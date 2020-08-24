Политика

07:59 24.08.2020

У Европы нет намерений превратить Беларусь во вторую Украину

2 мин читать
У Европы нет намерений превратить Беларусь во вторую Украину

ЕС не хотел бы, чтобы в Беларуси повторились события подобные тем, что имели место в ходе кризиса вокруг Украины, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в воскресенье.

"У Европы нет намерений превратить Беларусь во вторую Украину", - приводят его слова западные СМИ.

По его словам, в Украине "разногласия между Европой и Россией решались стрельбой, насилием и дезинтеграцией украинской территории, продолжающейся по сей день". Боррель, тем не менее, отметил, что в данный момент проблема народа Беларуси состоит не "в выборе между Россией и Европой", а в том, чтобы добиться свободы.

Боррель также заявил, что ЕС необходимо продолжать диалог с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Он сравнил такую ситуацию со взаимоотношениями Брюсселя с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, отметив, что хотя ЕС не признает легитимности ни Лукашенко, ни Мадуро, с обоими лидерами нужно вести диалог.

В Беларуси больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях. 17 августа Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой Конституции.

Теги: #ес #сценарий #перспективы #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:37 24.08.2020
В Вильнюсе запланирована встреча Тихановской с первым замгоссекретаря США Биганом

В Вильнюсе запланирована встреча Тихановской с первым замгоссекретаря США Биганом

00:43 24.08.2020
Спикер МИД Украины о событиях в Беларуси: Прокладывать себе дорогу вперед дубинками – это путь в никуда

Спикер МИД Украины о событиях в Беларуси: Прокладывать себе дорогу вперед дубинками – это путь в никуда

23:33 23.08.2020
Госпогранслужба сможет обеспечить надежную охрану границы с Беларусью, но важно соблюдать бдительность

Госпогранслужба сможет обеспечить надежную охрану границы с Беларусью, но важно соблюдать бдительность

22:49 23.08.2020
Массовая акция протеста в Минска завершилась без задержаний

Массовая акция протеста в Минска завершилась без задержаний

21:51 23.08.2020
В Таллине выстроилась цепочка солидарности с белорусской оппозицией

В Таллине выстроилась цепочка солидарности с белорусской оппозицией

21:50 23.08.2020
Лукашенко пообещал "разобраться" с протестующими

Лукашенко пообещал "разобраться" с протестующими

19:58 23.08.2020
Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске с оружием в руках

Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске с оружием в руках

19:32 23.08.2020
Протестующие ушли от Дворца независимости в Минске

Протестующие ушли от Дворца независимости в Минске

19:04 23.08.2020
Силовые ведомства перекрыли подход ко Дворцу независимости в Минске

Силовые ведомства перекрыли подход ко Дворцу независимости в Минске

16:14 23.08.2020
Число протестующих в Минске растет, в центре города появились армейские подразделения

Число протестующих в Минске растет, в центре города появились армейские подразделения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Евросолидарность" поддержала Меморандум единства и призвала к консолидации все патриотические организации

У Тимошенко COVID-19, состояние оценивается как тяжелое

Кличко: В Киеве резко увеличилась заболеваемость коронавирусом - 307 случаев за сутки, 56 человек госпитализировали

Лукашенко заявил об открытом вмешательстве с запада во внутренние дела Беларуси

Зеленский уверен, что бюджет Украины выдержит повышение минимальной зарплаты

ПОСЛЕДНЕЕ

"Евросолидарность" поддержала Меморандум единства и призвала к консолидации все патриотические организации

У Тимошенко COVID-19, состояние оценивается как тяжелое

Ирану удалось получить часть данных с "черных ящиков" сбитого украинского самолета

Кличко: В Киеве резко увеличилась заболеваемость коронавирусом - 307 случаев за сутки, 56 человек госпитализировали

Украине необходимо как можно больше ветеранских бизнесов – Зеленский

Родственники погибших за Украину получат адресную помощь с августа - Зеленский

Зеленский: Нам нужен мир только на условиях Украины

Лукашенко заявил об открытом вмешательстве с запада во внутренние дела Беларуси

Зеленский: без правильного отношения граждан нельзя говорить о готовности к новым этапам пандемии Covid-19 – медицина не сможет выдержать

Зеленский уверен, что бюджет Украины выдержит повышение минимальной зарплаты

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА