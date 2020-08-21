Политика

12:00 21.08.2020

Белорусская оппозиция не рассматривает реализацию "украинского" сценария в стране – Цепкало

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Белорусская оппозиция не рассматривает реализацию "украинского" сценария в стране – Цепкало

Экс-кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало заявил, что оппозиция страны не хочет смены власти по сценарию украинского "Майдана".

"Как раз украинский сценарий мы не хотим реализовывать. Произошла революция (на Украине), и эта революция произошла вне рамок электорального цикла", - сказал Цепкало на онлайн пресс-конференции в пятницу.

По его словам, оппозиция в настоящий момент сосредоточена на том, чтобы страны запада признали Светлану Тихановскую законно избранным президентом Беларуси.

"В такой архитектуре будет понятно, каким образом осуществлять транзит власти. (...) Мы пытаемся убедить мировое сообщество, что ее надо признать, несмотря ни на что, что ситуация Венесуэлы, двоевластия - эта ситуация для Беларуси будет совершенно по другому сценарию разворачиваться. Но это сделать в принципе возможно",- сказал Цепкало.

Отвечая на вопрос о деятельности Координационного совета, он отметил, что, так как находится не в Беларуси, не может принимать участие в его деятельности.

"Но мы поддерживаем",- сказал оппозиционер.

Теги: #украина #цепкало #беларусь
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