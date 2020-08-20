Политика

17:21 20.08.2020

Министры должны ездить в регионы и решать их проблемы, считает Зеленский

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Министры должны ездить в регионы и решать их проблемы, считает Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за то, чтобы главы ведомств как можно дольше находились в рабочих поездках по разным областям страны.

"Я буду очень серьезно говорить с правительством, чтобы министры, правительство ездили, проводили заседания и без стратегических выводов для того или иного региона не возвращались в столицу… Пусть ходят и решают проблемные вопросы", - сказал Зеленский журналистам на брифинге в четверг в Херсонской области.

Теги: #зеленский #министры #регионы #кабмин
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