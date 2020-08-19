Политика

17:39 19.08.2020

В ОБСЕ опровергли сообщение о заражении коронавирусом наблюдателя СММ в Украине

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В ОБСЕ опровергли сообщение о заражении коронавирусом наблюдателя СММ в Украине

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ ОБСЕ) опровергла распространенную в СМИ информацию о положительном результате теста на COVID-19 у одного из наблюдателей.

"Наблюдатель, о котором говорится в сообщении, в соответствии с медицинскими протоколами СММ, регламентирующими порядок передвижения через линию соприкосновения, на самом деле прошел 14-дневную самоизоляцию и сдал ПЦР-тест непосредственно перед тем, как пересечь линию соприкосновения. Результат теста был отрицательный. На 14-й день после пересечения линии соприкосновения он также прошел дополнительный быстрый тест, который снова оказался отрицательным. На 18-й день его пребывания в подконтрольных правительству районах по предупредительным медицинским показаниям его перевели в подконтрольный правительству район, где 13 августа он прошел еще один ПЦР-тест, результат которого был отрицательным", - сообщает пресс-служба ОБСЕ.

В сообщении отмечается, что СММ предпринимает жесткие профилактические меры для сдерживания распространения COVID-19.

"Миссия и в дальнейшем будет придерживаться всех принятых мер как для защиты собственного персонала, так и для снижения риска для местного населения", - подчеркивают в ОБСЕ.

Теги: #смм #коронавирус #обсе
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