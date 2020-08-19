Зеленский поручил ФГИ обеспечить передачу в собственность обладминистрации корпусов, которыми пользуется Запорожский госпиталь ветеранов

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность сохранения Запорожского госпиталя ветеранов войны и поручил Фонду госимущества совместно с Кабинетом министров решить вопрос передачи корпусов, которыми пользуется учреждение, в собственность областной государственной администрации.

Как сообщается на сайте главы государства, об этом шла речь во время посещения Зеленским госпиталя в рамках его рабочей поездки в Запорожскую область. Вопрос подняли глава Запорожской областной администрации Виталий Боговин и местные ветераны.

"Этот вопрос мы решим - сейчас говорили с Фондом госимущества. Мы все это решим в течение нескольких недель", - сообщил президент, подчеркнув, что ветераны должны получать качественную медпомощь.

Зеленский позвонил председателю Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко и поручил проработать этот вопрос совместно с Кабинетом министров в кратчайшие сроки, чтобы госпиталь мог полноценно функционировать и предоставлять услуги ветеранам.

Также обсуждалось создание на базе госпиталя центра психологической поддержки и реабилитации участников боевых действий, поддержка инициатив, способствующих появлению рабочих мест для ветеранов.