Информационная операция о "вагнеровцах" в Беларуси имеет российское происхождение – заявление СВР

Служба внешней разведки Украины заявляет о российском происхождении спецоперации, включавшей появление и задержание российских боевиков частной военной компании Вагнера в Беларуси.

"Специальная информационная операция т.н. "группа Вагнера в Беларуси" имеет российское происхождение", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте СВР в среду.

В Службе отмечают, что задачами операции являлась дестабилизация ситуации в Беларуси накануне и во время президентских выборов и обвинения в причастности украинских спецслужб к организации и проведению операции на территории Беларуси "и, как результат, вовлечение Украины в международный скандал и подрыв ее международного авторитета".

Также целью операции, как отмечают в СВР, была дискредитация украинского руководства "с целью снижения рейтинга власти накануне местных выборов".

"Обращаем внимание гражданского общества и СМИ Украины на осторожное обращение с контентом, созданным российскими спецслужбами, который имеет откровенный антиукраинский характер и наносит ущерб национальной безопасности государства", - говорится в заявлении.

Как сообщили ранее украинские СМИ, спецслужбы Украины якобы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков частной военной компании Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако после того, как силовики доложили об этих планах в Офис президента, спецоперация провалилась.

14 августа стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 боевиков "Вагнера", задержанных 29 июля.

Президент Владимир Зеленский назвал выдачу "вагнеровцев" России несправедливым решением, последствия которого будут катастрофическими.

Позже начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявляет, что поездка боевиков ЧВК Вагнера, в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак расценил информацию о якобы причастности украинских спецслужб к появлению и задержанию российских боевиков в Беларуси как спланированную дезинформацию. В Службе безопасности Украины также опровергли свою причастность к истории с появлением и задержанием "вагнеровцев" в Беларуси.