Политика

13:15 19.08.2020

Информационная операция о "вагнеровцах" в Беларуси имеет российское происхождение – заявление СВР

2 мин читать
Информационная операция о "вагнеровцах" в Беларуси имеет российское происхождение – заявление СВР

Служба внешней разведки Украины заявляет о российском происхождении спецоперации, включавшей появление и задержание российских боевиков частной военной компании Вагнера в Беларуси.

"Специальная информационная операция т.н. "группа Вагнера в Беларуси" имеет российское происхождение", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте СВР в среду.

В Службе отмечают, что задачами операции являлась дестабилизация ситуации в Беларуси накануне и во время президентских выборов и обвинения в причастности украинских спецслужб к организации и проведению операции на территории Беларуси "и, как результат, вовлечение Украины в международный скандал и подрыв ее международного авторитета".

Также целью операции, как отмечают в СВР, была дискредитация украинского руководства "с целью снижения рейтинга власти накануне местных выборов".

"Обращаем внимание гражданского общества и СМИ Украины на осторожное обращение с контентом, созданным российскими спецслужбами, который имеет откровенный антиукраинский характер и наносит ущерб национальной безопасности государства", - говорится в заявлении.

Как сообщили ранее украинские СМИ, спецслужбы Украины якобы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков частной военной компании Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако после того, как силовики доложили об этих планах в Офис президента, спецоперация провалилась.

14 августа стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 боевиков "Вагнера", задержанных 29 июля.

Президент Владимир Зеленский назвал выдачу "вагнеровцев" России несправедливым решением, последствия которого будут катастрофическими.

Позже начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявляет, что поездка боевиков ЧВК Вагнера, в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак расценил информацию о якобы причастности украинских спецслужб к появлению и задержанию российских боевиков в Беларуси как спланированную дезинформацию. В Службе безопасности Украины также опровергли свою причастность к истории с появлением и задержанием "вагнеровцев" в Беларуси.

Теги: #вагнеровцы #украина #свр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:23 19.08.2020
Российские наемники с полуночи не нарушали режим тишины на Донбассе

Российские наемники с полуночи не нарушали режим тишины на Донбассе

13:00 19.08.2020
Информация о якобы участии СБУ в так называемой "вагнеровской спецоперации" является фейком – заявление спецслужбы

Информация о якобы участии СБУ в так называемой "вагнеровской спецоперации" является фейком – заявление спецслужбы

12:29 19.08.2020
В четверг и в пятницу в Украине сохранится жаркая погода, но в ряде областей пройдут кратковременные дожди с грозами

В четверг и в пятницу в Украине сохранится жаркая погода, но в ряде областей пройдут кратковременные дожди с грозами

11:10 19.08.2020
Украина с начала нового сезона экспортировала 5,1 млн тонн зерновых

Украина с начала нового сезона экспортировала 5,1 млн тонн зерновых

10:50 19.08.2020
Великобритания начинает многонациональную тренировочную миссию для усиления способности ВМС Украины противостоять угрозам с Востока

Великобритания начинает многонациональную тренировочную миссию для усиления способности ВМС Украины противостоять угрозам с Востока

10:23 19.08.2020
Ермак назвал дезинформационной кампанией версию об участии украинских спецслужб в истории с "вагнеровцами", задержанными в Беларуси

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию об участии украинских спецслужб в истории с "вагнеровцами", задержанными в Беларуси

09:52 19.08.2020
Количество больных Covid-19 вновь возросло во всех областях Украины, кроме Луганской

Количество больных Covid-19 вновь возросло во всех областях Украины, кроме Луганской

09:25 19.08.2020
В Украине новый антирекорд: за сутки выявлено 1 967 новых случаев заражения Сovid-19. Выздоровели 812 человек, 28 умерли

В Украине новый антирекорд: за сутки выявлено 1 967 новых случаев заражения Сovid-19. Выздоровели 812 человек, 28 умерли

08:04 19.08.2020
Украина отправила гуманитарную помощь в пострадавший от взрыва Бейрут – МИД

Украина отправила гуманитарную помощь в пострадавший от взрыва Бейрут – МИД

07:17 19.08.2020
Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе во вторник не нарушали – штаб ООС

Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе во вторник не нарушали – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Лукашенко о координационном совете оппозиции: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями

Подразделения белорусской армии на западных рубежах границы приведены в полную боевую готовность – Лукашенко

Фокин поможет наладить взаимодействие и коммуникацию со всеми жителями Донбасса – Кравчук

Фокин назначен первым замом Кравчука в украинской делегации в ТКГ – указ

Глава Минобороны Великобритании прибыл в Киев - посольство

ПОСЛЕДНЕЕ

В Кремле подтвердили информацию о готовящейся встрече помощников лидеров стран "нормандской четверки"

Образовательный омбудсмен призывает Кабмин предоставить системе образования субвенции для преодоления негативных последствий воздействия Covid-19

Решение суда о повторном аресте картин Порошенко свидетельствует о том, что в Офисе президента не готовы признавать свои ошибки

Лукашенко пообещал разогнать координационный совет оппозиции

Минреинтеграции планирует осенью завершить разработку концепции экономического развития Донбасса - Резников

Лукашенко обвинил участников белорусских протестов в угрозах членам правительства, военным, милиционерам и сотрудникам спецслужб

Зеленский анонсировал введение автоматизированной системы проверки фиксации перевозимых фурами грузов

Кулеба поздравил Фриланд с назначением министром финансов

Украина должна стимулировать использование электромобилей и создать условия для их производства - Криклий

Оппозиция в Минске допускает участие Киева в урегулировании кризиса в Беларуси

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА