Политика

17:45 16.08.2020

Освобождением "вагнеровцев" Минск продемонстрировал, что близость украинского и белорусского народов для него ничего не стоит

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Освобождением "вагнеровцев" Минск продемонстрировал, что близость украинского и белорусского народов для него ничего не стоит

Руководство Беларуси продемонстрировало пренебрежение принципом взаимопомощи и исторической близостью украинского и белорусского народов, освободив задержанных под Минском бойцов российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", заявляют в Офисе президента Украины.

"Официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив "вагнеровцев", что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит. Это, кстати, тот самый выбор государства, который абсолютно точно говорит о его внутренних ценностях. Оставим этот вопрос риторическим", - говорится в заявлении, обнародованном в воскресенье.

Теги: #офис_президента #беларусь
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