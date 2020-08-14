Макрон и Меркель обсудят Ливан, Беларусь, ситуацию в Восточном Средиземноморье и противодействие COVID-19 на следующей неделе

Встреча президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель состоится 20 августа, проинформировала в пятницу канцелярия французского президента.

"Два лидера обсудят широкий спектр тем, в том числе ситуацию в Ливане, в Беларуси, в регионе Восточного Средиземноморья, а также Brexit и противодействие Европы пандемии COVID-19", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

В документе отмечается, что встреча пройдет в летней резиденции французских президентов Форт Брегансон на средиземноморском побережье Франции. Это станет первым визитом германского канцлера в эту резиденцию с 1985 года, когда там побывал тогдашний германский канцлер Гельмут Коль.