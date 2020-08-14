Политика

11:47 14.08.2020

Зеленский просит Раду ратифицировать меморандум и кредитное соглашение с ЕС о предоставлении Украине макрофинансовой помощи до EUR1,2 млрд

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Зеленский просит Раду ратифицировать меморандум и кредитное соглашение с ЕС о предоставлении Украине макрофинансовой помощи до EUR1,2 млрд

Президент Владимир Зеленский просит Верховную Раду ратифицировать меморандум и кредитное соглашение между Украиной и Европейским Союзом о получении Украиной макрофинансовой помощи ЕС в сумме до EUR1,2млрд.

Как сообщает сайт парламента, в Раде зарегистрирован соответствующий законопроект №0063 "О ратификации меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским Союзом как кредитором и кредитного соглашения между Украиной как заемщиком и Национальным банком Украины как агентом заемщика и Европейским Союзом как кредитором (относительно получения Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда 200 миллионов евро)".

Текст законопроекта пока на сайте не обнародован.

Как сообщалось, 2 августа в Еврокомиссии сообщили, что Европейский Союз предоставит макрофинансовую помощь в EUR3 млрд соседним странам-партнерам на смягчение экономических последствий пандемии коронавируса.

Для Украины, которая получит самый большой пакет макроэкономической помощи ЕС (EUR1,2 млрд), политические условия охватывают более широкий спектр направлений и касаются управления государственными финансами, укрепления администрации и верховенства права, реформы судебной системы, конкуренции на газовом рынке, улучшения делового климата и управления государственными предприятиями.

Теги: #ес #зеленский #макрофинпомощь #верховная_рада #меморандум
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