Политика

14:21 13.08.2020

Зеленский лидирует в президентском рейтинге, Порошенко опережает Бойко - опрос

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Зеленский лидирует в президентском рейтинге, Порошенко опережает Бойко - опрос

Если бы выборы президента Украины состоялись на следующей неделе, 33,4% определившихся с кандидатом и готовых пойти на выборы отдали бы свои голоса за действующего президента Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром "Социс" совместно с Центром Разумкова.

На втором месте в рейтинге - пятый президент Украины Петр Порошенко, за которого готовы проголосовать 17,8%, на третьем - Юрий Бойко с рейтингом 15,7%.

Юлия Тимошенко набрала 8,8% голосов респондентов, Игорь Смешко - 7%, Анатолий Шарий и Олег Ляшко - по 2,9%. Вариант "другой кандидат" выбрали 10,5% опрошенных.

В то же время если бы второй тур президентских выборов с участием Зеленского и Порошенко проводился сейчас, среди определившихся и готовых пойти на выборы за Зеленского проголосовали бы 68,4% респондентов, за Порошенко - 31,6%.

Исследование проводилось в период с 21 по 28 июля 2020 года методом стандартизированного интервью "face-to-face" по месту жительства респондентов. Результаты представляют взрослое население Украины в целом (старше 18 лет) без учета неподконтрольных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей по таким показателям, как возраст, пол, тип поселения (город/село) и разделение страны на области. Всего опрошено 4 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет.

Теги: #президент #социс #опрос #выборы
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