Кабмин назначил замминистра инфраструктуры по цифровой трансформации бывшего IT-директора "Vodafone Украина" и "Укргазвыдобування"

Кабинет министров Украины на заседании в среду назначил Анатолия Климашевского заместителем министра инфраструктуры по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и диджитализации (CDTO).

Как сообщается на сайте Министерства цифровой трансформации Украины, до назначения в Мининфраструктуры Климашевский был IT-директором мобильного оператора "Vodafone Украина" и АО "Укргазвыдобування".

В министерстве он будет внедрять е-услуги, оптимизировать информационные системы и государственные реестры, будет определять, какие процессы нуждаются в цифровизации в первую очередь.