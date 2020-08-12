Политика

16:44 12.08.2020

Кабмин назначил замминистра инфраструктуры по цифровой трансформации бывшего IT-директора "Vodafone Украина" и "Укргазвыдобування"

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Кабмин назначил замминистра инфраструктуры по цифровой трансформации бывшего IT-директора "Vodafone Украина" и "Укргазвыдобування"

Кабинет министров Украины на заседании в среду назначил Анатолия Климашевского заместителем министра инфраструктуры по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и диджитализации (CDTO).

Как сообщается на сайте Министерства цифровой трансформации Украины, до назначения в Мининфраструктуры Климашевский был IT-директором мобильного оператора "Vodafone Украина" и АО "Укргазвыдобування".

В министерстве он будет внедрять е-услуги, оптимизировать информационные системы и государственные реестры, будет определять, какие процессы нуждаются в цифровизации в первую очередь.

Теги: #укргазвыдобування #кадры #vodafone #кабмин
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