В Беларуси во время протестов избили фотокорреспондента-украинца и задержали 9 граждан Украины – МИД

В Беларуси во время акций протеста, начавшихся после президентских выборов в минувшее воскресенье, задержали 9 граждан Украины и избили фотокорреспондента-украинца, сообщает в среду "Суспiльне Новини" со ссылкой на данные Министерства иностранных дел Украины.

"По информации посольства Украины в Беларуси, по состоянию на 9:00 12 августа известно о факте избиения украинского фотокорреспондента агентства Associated Press, который с незначительными медицинскими повреждениями был доставлен в одно из медицинских учреждений. После оказания помощи в тот же день он был выписан. В посольство не обращался", - говорится в ответе пресс-службы МИД на запрос "Суспiльне Новини".

По данным министерства, украинское посольство в Беларуси также получило сообщение о задержании в городе Витебск 9 граждан Украины в связи с "административными правонарушениями".

"По результатам принятых посольством мероприятий, на следующий день указанные граждане Украины были освобождены из-под стражи", - говорится в сообщении.

В Беларуси уже три ночи подряд проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами.

Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

В ходе акций протеста один человек погиб, более 200 человек госпитализированы. МВД сообщило о задержании свыше 3 тыс. человек в ночь на 10 августа и более 2 тыс. - в ночь на 11 августа.