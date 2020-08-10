Политика

14:54 10.08.2020

Выход из политического кризиса в Беларуси в мирном диалоге – нардепы из группы "Доверие"

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Выход из политического кризиса в Беларуси в мирном диалоге – нардепы из группы "Доверие"

Депутатская группа "Доверие" в Верховной Раде считает, что выход из политического кризиса в Беларуси – мирный диалог.

"Только открытый, мирный диалог является верным путем для стабилизации ситуации и выхода из политического кризиса в Беларуси", - говорится в заявлении депутатской группы, обнародованном на странице в Фейсбук в понедельник.

Депутаты из группы "Доверие" призвали всех участников событий вокруг президентских выборов в Беларуси уважать демократические права и свободы, не применять действий насильственного характера, не допустить эскалации противостояния и дождаться оценки выборов ОБСЕ и Советом Европы.

"Обращаемся к международному сообществу внимательно наблюдать за тем, что происходит в Беларуси, сосредоточить внимание на соблюдении демократических принципов в волеизъявления белорусского народа, а также прав граждан на мирные собрания и свободу слова", - говорится в заявлении.

Теги: #доверие #рада #беларусь
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