Политика

13:58 09.08.2020

Американские дипломаты призывают РФ прекратить нарушения прав человека крымских татар и покинуть территорию Украины

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Американские дипломаты призывают РФ прекратить нарушения прав человека крымских татар и покинуть территорию Украины

Посольство США в Украине призывало в Международный день коренных народов мира Российскую Федерацию прекратить нарушения прав человека крымских татар и уйти с украинской территории.

"В Международный день коренных народов мира мы призываем Россию прекратить жестокие нарушения прав человека крымских татар и покинуть суверенную украинскую территорию", - говорится в сообщениях, опубликованных в аккаунтах американского посольства в соцсетях в воскресенье, 9 августа.

Теги: #крым #рф #татары #сша
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Интерфакс-Украина
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