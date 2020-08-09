Американские дипломаты призывают РФ прекратить нарушения прав человека крымских татар и покинуть территорию Украины

Посольство США в Украине призывало в Международный день коренных народов мира Российскую Федерацию прекратить нарушения прав человека крымских татар и уйти с украинской территории.

"В Международный день коренных народов мира мы призываем Россию прекратить жестокие нарушения прав человека крымских татар и покинуть суверенную украинскую территорию", - говорится в сообщениях, опубликованных в аккаунтах американского посольства в соцсетях в воскресенье, 9 августа.