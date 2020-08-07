Политика

20:47 07.08.2020

Зеленский надеется, что Нормандская четверка зафиксирует в Берлине успехи перемирия, и можно будет двигаться дальше для прекращения войны на Донбассе

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Зеленский надеется, что Нормандская четверка зафиксирует в Берлине успехи перемирия, и можно будет двигаться дальше для прекращения войны на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что на следующей встрече лидеров Нормандского формата в Берлине будут зафиксированы успехи перемирия на Донбассе, что позволит двигаться дальше для прекращения войны.

"Следующая остановка - Берлин, где мы зафиксируем промежуточные успехи перемирия и двинемся дальше. Чтобы окончательно закрыть кейс войны. И мы сделаем все, чтобы так и было. И сделаем это прозрачно, открыто. А если что-то пойдет не так, то тогда каждый будет понимать, что и почему пошло не так. И кто в этом виноват", написал он на своей странице в Фейсбук в пятницу.

Зеленский указал, что "Нормандия" дала огромный толчок, чтобы была наработана "логистика мира", "Минск" отрабатывает правила и дает возможность обсуждать крайне непростые вопросы.

"А одиннадцать дней тишины доказывают: если все делать правильно и настойчиво, то шанс обязательно будет. Уже есть", - добавил он.

Зеленский указал, что два дня на Донбассе он много слушал, задавал непростые вопросы, смотрел в глаза разным людям. "Это не первая моя поездка в зону проведения ООС. И каждый раз убеждаюсь, что у нас есть и профессиональная и мощная армия, и уже есть суперовая команда переговорщиков, которая сможет-таки выстроить конструкцию устойчивого мира на наших условиях", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что за два дня проехал 100 километров по линии разграничения, чтобы самому проверить соблюдение режима тишины.

"Верю в первую очередь бойцам с передовой, которые могут сравнить ситуацию: какой война была в прошлом году, какой - в первой половине 2020 года и как оно сейчас. Один боец ​​признался, что ему "дико" слышать тишину. Не один, не два дня тишины. Несмотря на мелкие провокации, можно говорить, что нам удается выполнять свою часть сверхсложных договоренностей", - сказал он.

Президент Украины заявил, что и другая сторона должна наконец-то понять ценность мира, и тоже тщательно придерживаться режима прекращения огня.

"Что дальше? А дальше - опять тяжелые переговоры. "Нормандия" - это отправная точка, которая позволяет вернуть эту нашу многострадальную территорию к цивилизации. Туда, где работают законы. Где уважают права человека. "Нормандия" - это начало свободы Донбасса. И это начало большого пути", - отметил он.

Теги: #перемирие #зеленский #донбасс
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