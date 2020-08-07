Зеленский напомнил, что Кабмин в 2013 году передал здания по улице Лаврской в безвозмездное пользование Киево-Печерской Лавре УПЦ (МП)

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что распоряжением Кабинета министров Украины от 11 июля 2013 года здания и сооружения по ул. Лаврской, 11 и по ул. Лаврской, 15 в Киеве согласно определенному перечню были переданы в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (мужской монастырь) Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Так глава государства ответил 6 августа на электронную петицию с призывом "оставить Киево-Печерскую лавру в пользовании Украинской православной церкви" и отклонить петицию о расторжении соответствующего договора и передаче Лавры в использование Православной церкви Украины (ПЦУ).

Зеленский отметил, что Кабинет министров конституционно признан тем органом, на который возложено осуществление управления объектами государственной собственности в соответствии с законом. Соответствующие полномочия правительства Украины закреплены также в законе "О Кабинете министров Украины".