Политика

11:57 06.08.2020

Зеленский подтвердил участие Фокина в ТКГ

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Зеленский подтвердил участие Фокина в ТКГ

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что первый премьер-министр страны Витольд Фокин (1990-1992) будет работать в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Мы пригласили Леонида Макаровича (Кравчука – ИФ-У). С ним будет работать и господин Фокин, и наш вице-премьер Алексей Резников, и господин Демченко (первый замсекретаря СНБО Руслан Демченко – ИФ-У), который тут находится. То есть, у нас достаточно мощная группа. Я вижу сейчас только рост количества переговоров и встреч", - сказал он на брифинге в четверг в городе Часов Яр Донецкой области.

Зеленский вновь указал, что главой украинской делегации в ТКГ был выбран первый президент Украины Кравчук, поскольку он мудрый, опытный, образованный человек, у которого есть авторитет во всей Украине, и даже на временно оккупированных территориях.

Президент подчеркнул, что экс-глава делегации в ТКГ, второй президент Украины Леонид Кучма действительно проделал большую работу, которая не всегда была видна обществу, потому что заседания ТКГ закрытые, и люди видят только отчеты после этих заседаний, которые длятся часами. "Он действительно устал. Тут нет других причин. Мы ему еще раз благодарны", - сказал он.

Как сообщалось, 31 июля Кравчук сообщил, что в украинскую делегацию в ТКГ может войти первый премьер-министр Украины (1990—1992 гг) Витольд Фокин. Отвечая на вопрос в эфире одного из телеканалов, какие новые фамилии могут появиться в делегации, Кравчук заявил: "Мне известно, что ведутся переговоры с человеком, который известен в Украине. Это Витольд Фокин. Его знают на Донбассе, он с 16 лет в шахте. И мы хотели бы иметь в группе человека, которого знает Донбасс. Чтобы он мог сказать, чего хотят стратегически, национально и как угодно люди, которые там живут".

1 августа Кравчук заявил, что предложение ввести в состав украинской делегации Фокина поступило от Офиса президента Украины. "Это было предложение администрации (президента Украины – ИФ-У). Другое дело, что я знаю Витольда Павловича давно. Но никто не знает, скажем, что он – поэт. Никто не знает, что он сделал перевод известной сказки Пушкина "Руслан и Людмила" на украинский язык. Многие переводчики это делали, и я читал перевод Фокина, - он не просто блестящий, он там нашел такие слова в арсенале украинского языка, которые я не слышал, и был удивлен, откуда у донецкого шахтера такие знания. Это говорит о том, что человек не просто знает экономику, людей, а имеет и высокий духовный уровень", - рассказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

Кравчук указал, что Офис президента и его руководитель Андрей Ермак предложили подумать, как взять в ТКГ еще одного человека, координатора, который мог бы свести воедино все проблемы самого Донбасса.

Он также подчеркнул, что пока речь идет только о Фокине.

87-летний Фокин закончил горный факультет Днепропетровского горного института и до 1971 года более 16 лет работал на угольных предприятиях Луганской области.

Теги: #фокин #ткг #зеленский
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