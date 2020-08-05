Политика

14:30 05.08.2020

Кабмин утвердил Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027гг

1 мин читать
Кабмин утвердил Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027гг

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 гг.

"Этот документ подготовило Министерство регионального развития. Этот важный документ наполнен новым содержанием, европейскими подходами к развитию регионов. Вижу в этом один из векторов нашего движения и направления к Европейскому союзу", - сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания.

Теги: #регионы #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:41 05.08.2020
Кабмин сменил и.о. директора госпредприятия "Артемсоль"

Кабмин сменил и.о. директора госпредприятия "Артемсоль"

14:41 05.08.2020
Кабмин назначил замглавы Пенсионного фонда Украины директора одного из его департаментов

Кабмин назначил замглавы Пенсионного фонда Украины директора одного из его департаментов

14:38 05.08.2020
Правительство Украины урегулировало порядок перевозки анатомических материалов и органов человека для трансплантации

Правительство Украины урегулировало порядок перевозки анатомических материалов и органов человека для трансплантации

14:17 05.08.2020
ЦИК направила Кабмину предложения по организации местных выборов в условиях пандемии Covid-19

ЦИК направила Кабмину предложения по организации местных выборов в условиях пандемии Covid-19

10:51 05.08.2020
Украина разрабатывает новую экономическую стратегию для Донбасса и уже в сентябре Кабмину может быть представлена дорожная карта – Резников

Украина разрабатывает новую экономическую стратегию для Донбасса и уже в сентябре Кабмину может быть представлена дорожная карта – Резников

14:12 03.08.2020
Зеленский сомневается, что программы правительства по защите от экономических последствий коронавируса предметно помогают украинцам

Зеленский сомневается, что программы правительства по защите от экономических последствий коронавируса предметно помогают украинцам

17:21 31.07.2020
В Украине с 1 сентября школы будут закрывать лишь в районах "красной зоны", где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией

В Украине с 1 сентября школы будут закрывать лишь в районах "красной зоны", где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией

17:10 31.07.2020
В Украине начнется постепенное вовлечение зрителей на футбольные матчи с заполнением секторов не более чем на 25%

В Украине начнется постепенное вовлечение зрителей на футбольные матчи с заполнением секторов не более чем на 25%

13:46 31.07.2020
Кабмин медлит с очередной передачей объектов малой приватизации в ФГИ, сократил список на 107 объектов - глава Фонда

Кабмин медлит с очередной передачей объектов малой приватизации в ФГИ, сократил список на 107 объектов - глава Фонда

09:21 31.07.2020
Количество выздоровевших от Covid-19 превысило количество заболевших в 4 областях Украины за сутки, почти половина умерших пришлась на Закарпатье

Количество выздоровевших от Covid-19 превысило количество заболевших в 4 областях Украины за сутки, почти половина умерших пришлась на Закарпатье

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский в телефонном разговоре с Лукашенко выразил надежду, что задержанные в Беларуси участники военных действий на Донбассе будут переданы Украине

Украина разрабатывает новую экономическую стратегию для Донбасса и уже в сентябре Кабмину может быть представлена дорожная карта – Резников

Кравчук не исключает возможности имплементации Украиной "формулы Штайнмайера"

Если кто-то будет давать рекомендации или указания ВАКС, мы об этом заявим публично – глава суда

Вопрос членства Украины в НАТО может быть вынесен на всеукраинский референдум

ПОСЛЕДНЕЕ

Власть готовится к использованию админресурса на выборах, считают в КИУ

Зеленский в телефонном разговоре с Лукашенко выразил надежду, что задержанные в Беларуси участники военных действий на Донбассе будут переданы Украине

Кулеба обсудил с главой МИД Ирана следующий раунд переговоров о компенсациях по сбитому самолету

Законопроект о локализации не будет применяться к странам ВТО и ЕС в случае его принятия в текущей редакции, допускают в Офисе вице-премьера по евроинтеграции

Советник Зеленского считает нецелесообразным отказ от набсоветов в госкомпаниях, предлагает упорядочить ряд вопросов и не сводить все к теме зарплат

Россия вытесняет Украинскую Церковь из временно оккупированного Крыма – представительство президента в АРК

Кравчук считает важным вопрос разведения сил сторон на Донбассе, но к нему должна быть готова другая сторона

Кравчук не исключает возможности имплементации Украиной "формулы Штайнмайера"

Около 3 тыс. правоохранителей прошли тренинги по работе с нарушениями избирательного процесса - ОПОРА

Киев должен быть технологичным, современным и комфортным городом – Кличко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА