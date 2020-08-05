Кабмин утвердил Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027гг

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 гг.

"Этот документ подготовило Министерство регионального развития. Этот важный документ наполнен новым содержанием, европейскими подходами к развитию регионов. Вижу в этом один из векторов нашего движения и направления к Европейскому союзу", - сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания.