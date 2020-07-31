Политика

14:06 31.07.2020

"Евросолидарность" требует срочно собрать заседание Рады из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

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"Евросолидарность" требует срочно собрать заседание Рады из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Фракция "Европейская солидарность" требует срочно созвать внеочередное заседание Верховной Рады в связи с ухудшением эпидемической ситуации в стране, заявил сопредседатель фракции Артур Герасимов.

"Европейская солидарность" требует от власти срочно созвать внеочередное заседание Верховной Рады в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране", - сказал Герасимов в пятницу журналистам под зданием Верховной Рады.

По его словам, необходимо чтобы Кабмин рассказал обществу план выхода из экономического кризиса, вызванного пандемией.

"Что касается депутатов, они обязаны принять законы о помощи врачам и в первую очередь - законопроект о страховании на случай заболевания коронавирусом всех наших медиков. (...)Кабинет министров и Офис президента должны отчитаться обществу за средства, выделенные в специальный коронавирусный фонд, потому что вместо помощи медицинской системе, у Зеленского взяли курс на осваивание средств спецфонда через так званное "Большое строительство" дорог", - добавил сопредседателе фракции "ЕС".

Герасимов также считает необходимым создать временную следственную комиссию Рады по факту использования средств специального коронавирусного фонда.

Теги: #коронавирус #рада #евросолидарность #заседание
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