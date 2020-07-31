Политика

12:04 31.07.2020

Порошенко: Внесенный в Сенат США законопроект о партнерстве в сфере безопасности с Украиной - это четкий сигнал российскому агрессору

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Порошенко: Внесенный в Сенат США законопроект о партнерстве в сфере безопасности с Украиной - это четкий сигнал российскому агрессору

Законопроект о партнерстве в сфере безопасности с Украиной, внесенный в Сенат США является мощным проявлением двухпартийной поддержки Украинского государства и четкий сигнал стране-агрессору, заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Очень своевременное и мощное проявление двухпартийной поддержки Украины со стороны Сената США! Внесенный нашими друзьями законопроект о партнерстве в сфере безопасности с Украиной - Ukraine Security Partnership Act - посылает четкий сигнал и российском агрессору, и всем тем, кто еще питает иллюзии", - написал Порошенко на своей странице в соцсети Facebook.

Украинский политик отметил, что надежные стратегические партнеры в Вашингтоне знают и понимают опасность вызовов, с которыми сталкивается Украина и внутри, и снаружи. "Они четко реагируют, демонстрируя стратегическое видение роли и места Украины в борьбе за мир, безопасность, демократию и стабильность свободного мира", - отмечает он.

"Искренне ценим призыв к укреплению партнерства в сфере безопасности между Украиной и США, включая усиленную дипломатическую поддержку, предоставление летального оружия, поощрение других партнеров к соответствующим шагам, как и назначение нового специального представителя. Глубоко благодарен за этот шаг единства и солидарности с Украиной", - подчеркнул Порошенко.

Теги: #сша #порошенко #безопасность #партнерство
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