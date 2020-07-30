У Кравчука есть опыт для участия в переговорах по Донбассу, он будет активно пояснять обществу принимаемые решения

Первый президент Украины Леонид Кравчук, который возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ), обладает необходимым опытом для таких переговоров и будет пояснять обществу принимаемые решения.

"Как бывший глава Украинского государства, Леонид Кравчук имеет опыт, необходимый для участия в переговорном процессе такого уровня. Новый глава делегации Украины в ТКГ будет активно объяснять украинскому обществу решения, которые обсуждаются и принимаются в рамках работы группы", - говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента Украины в четверг.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский уполномочил первого президента Украины Леонид Кравчука на общественных началах возглавить делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

Соответствующее распоряжение №424/2020-рп от 30 июля об освобождении второго президента Украины Леонида Кучмы от исполнения обязанностей представлять Украину в ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и назначении на его место Кравчука опубликовано на сайте действующего главы государства.

Кравчук отметил, что возглавил делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) для того, чтобы ускорить наступление мира на Донбассе.

"Естественно, я думал об этом, но когда я осознал уже так непосредственно, что происходит там на Донбассе, когда там наши молодые парни и девушки умирают, защищая нашу землю, проливая кровь, защищая суверенитет Украины, я при всём том, что в своей жизни видел, и можно было бы отдыхать, но время для отдыха не настало. Я принял решение, если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе, я буду это делать до последнего вздоха", - сказал он в видеокомментарии, распространенном в четверг пресс-службой президента Украины.