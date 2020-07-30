Политика

16:27 30.07.2020

У Кравчука есть опыт для участия в переговорах по Донбассу, он будет активно пояснять обществу принимаемые решения

2 мин читать
У Кравчука есть опыт для участия в переговорах по Донбассу, он будет активно пояснять обществу принимаемые решения

Первый президент Украины Леонид Кравчук, который возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ), обладает необходимым опытом для таких переговоров и будет пояснять обществу принимаемые решения.

"Как бывший глава Украинского государства, Леонид Кравчук имеет опыт, необходимый для участия в переговорном процессе такого уровня. Новый глава делегации Украины в ТКГ будет активно объяснять украинскому обществу решения, которые обсуждаются и принимаются в рамках работы группы", - говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента Украины в четверг.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский уполномочил первого президента Украины Леонид Кравчука на общественных началах возглавить делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

Соответствующее распоряжение №424/2020-рп от 30 июля об освобождении второго президента Украины Леонида Кучмы от исполнения обязанностей представлять Украину в ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и назначении на его место Кравчука опубликовано на сайте действующего главы государства.

Кравчук отметил, что возглавил делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) для того, чтобы ускорить наступление мира на Донбассе.

"Естественно, я думал об этом, но когда я осознал уже так непосредственно, что происходит там на Донбассе, когда там наши молодые парни и девушки умирают, защищая нашу землю, проливая кровь, защищая суверенитет Украины, я при всём том, что в своей жизни видел, и можно было бы отдыхать, но время для отдыха не настало. Я принял решение, если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе, я буду это делать до последнего вздоха", - сказал он в видеокомментарии, распространенном в четверг пресс-службой президента Украины.

Теги: #ткг #кравчук #офис_президента
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:22 30.07.2020
Прекращение огня на Донбассе должно быть контролируемым - Климкин о первоочередных задачах для Кравчука в рамках ТКГ

Прекращение огня на Донбассе должно быть контролируемым - Климкин о первоочередных задачах для Кравчука в рамках ТКГ

16:28 30.07.2020
Гончаренко называет назначение Кравчука в ТКГ плохим знаком

Гончаренко называет назначение Кравчука в ТКГ плохим знаком

16:08 30.07.2020
Кравчук, как и Кучма, будет представлять Украину в ТКГ на общественных началах

Кравчук, как и Кучма, будет представлять Украину в ТКГ на общественных началах

15:42 30.07.2020
Резников готов уже с понедельника обсуждать с Кравчуком подготовку к следующему заседанию ТКГ по Донбассу

Резников готов уже с понедельника обсуждать с Кравчуком подготовку к следующему заседанию ТКГ по Донбассу

14:32 30.07.2020
Кравчук о приходе в ТКГ: Время отдыхать не настало, я буду делать все возможное для мира на Донбассе до последнего вздоха

Кравчук о приходе в ТКГ: Время отдыхать не настало, я буду делать все возможное для мира на Донбассе до последнего вздоха

11:39 30.07.2020
Разумков о Кравчуке: Это человек с большим опытом, он будет более чем полезен в минском процессе

Разумков о Кравчуке: Это человек с большим опытом, он будет более чем полезен в минском процессе

19:14 29.07.2020
Глава делегации в ТКГ должен соответствовать требованиям для переформатирования и усиления позиции Украины в Минском формате - ОП

Глава делегации в ТКГ должен соответствовать требованиям для переформатирования и усиления позиции Украины в Минском формате - ОП

15:58 29.07.2020
Кравчук об участии в делегации Украины в ТКГ: когда мне официально предложат, я приму решение

Кравчук об участии в делегации Украины в ТКГ: когда мне официально предложат, я приму решение

11:41 29.07.2020
Зеленский: новым главой делегации Украины в ТКГ может стать Резников, Леонид Кравчук, есть еще претенденты

Зеленский: новым главой делегации Украины в ТКГ может стать Резников, Леонид Кравчук, есть еще претенденты

13:03 28.07.2020
Кучма прекратил работу в ТКГ

Кучма прекратил работу в ТКГ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Председатель Киевского облсовета подал в отставку и сложил мандат - Олег Ляшко

Представители четырех партий создали платформу для объединения демократических сил на местных выборах в Киеве

Кравчук, как и Кучма, будет представлять Украину в ТКГ на общественных началах

Резников готов уже с понедельника обсуждать с Кравчуком подготовку к следующему заседанию ТКГ по Донбассу

В Кремле не знают об официальных обвинениях задержанных в Беларуси россиян в участии в боевых действиях на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

В ЦИК обсудили с представителями Миссии БДИПЧ ОБСЕ подготовку к местным выборам в Украине

Трамп допускает возможность переноса президентских выборов

Проведение местных выборов в прифронтовой зоне зависит от стабильности режима прекращения огня - Лубинец

Председатель Киевского облсовета подал в отставку и сложил мандат - Олег Ляшко

Представители четырех партий создали платформу для объединения демократических сил на местных выборах в Киеве

Моральный дух украинцев на стороне тех политиков, которые ищут пути прекращения войны - Головаха

В Кремле не знают об официальных обвинениях задержанных в Беларуси россиян в участии в боевых действиях на Донбассе

Наиболее эффективным в деятельности Зеленского является борьба с COVID-19, наименее эффективным – кадровая политика

Явка на местных выборах будет 55-65% - Разумков

Законопроект об императивном мандате нардепа может быть доработан и внесен на рассмотрение Рады – Разумков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА