Политика

14:54 29.07.2020

Поддержка нацпроизводителя, рост переработки в агросекторе и акцент на внутреннем инвесторе станут точками роста экономики - Шмыгаль

1 мин читать
Поддержка нацпроизводителя, рост переработки в агросекторе и акцент на внутреннем инвесторе станут точками роста экономики - Шмыгаль

Поддержка национального производителя, увеличение переработки в аграрном секторе, акцент на внутренних инвестициях и развитие малого и среднего бизнеса должны стать точками роста экономики в ближайшие годы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы уверены, что должны стимулировать увеличение переработки не запретами, а программами поддержки, чтобы наша аграрная отрасль развивалась в направлении "импортируй не сырье, а свой продукт", - сказал он в ходе правительственного заседания в среду.

Премьер добавил, что текущие программы поддержки малого и среднего бизнеса, в частности по кредитованию, продолжатся и в ближайшие годы.

Он также подчеркнул, что правительство видит приоритетом развитие благоприятных условий для внутренних инвестиций.

По словам Шмыгаля, подтолкнуть рост экономики также даст возможность большая приватизация.

"У нас также большие ожидания от большой приватизации, которая в ближайшие годы должна принести в бюджет страны около $1 млрд", - отметил премьер.

Теги: #шмыгаль #агросектор
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:54 29.07.2020
Большая приватизация в Украине в ближайшие годы должна обеспечить $1 млрд в госбюджет - премьер

Большая приватизация в Украине в ближайшие годы должна обеспечить $1 млрд в госбюджет - премьер

16:04 28.07.2020
Кабмин утвердил финплан "Укрзализныци" на 2020г - Шмыгаль

Кабмин утвердил финплан "Укрзализныци" на 2020г - Шмыгаль

14:58 28.07.2020
Вопрос курса 30 грн/$1 и стимулирования инфляции с НБУ не обсуждается

Вопрос курса 30 грн/$1 и стимулирования инфляции с НБУ не обсуждается

10:29 28.07.2020
Шмыгаль во вторник с рабочим визитом посетит Полтавскую область

Шмыгаль во вторник с рабочим визитом посетит Полтавскую область

09:43 28.07.2020
Офис Зеленского и премьер Шмыгаль поздравили украинцев с Днем Крещения Киевской Руси-Украины

Офис Зеленского и премьер Шмыгаль поздравили украинцев с Днем Крещения Киевской Руси-Украины

12:47 25.07.2020
Шмыгаль надеется на скорейшее начало работы над совместной декларацией саммита "Восточного партнерства"

Шмыгаль надеется на скорейшее начало работы над совместной декларацией саммита "Восточного партнерства"

13:20 24.07.2020
МИД финализировал концепцию создания специального международного формата для Крыма – премьер Шмыгаль

МИД финализировал концепцию создания специального международного формата для Крыма – премьер Шмыгаль

16:07 23.07.2020
Украина хочет, чтобы тема обновления Соглашения об ассоциации была главной на саммите Украина-ЕС – Шмыгаль

Украина хочет, чтобы тема обновления Соглашения об ассоциации была главной на саммите Украина-ЕС – Шмыгаль

15:41 23.07.2020
Шмыгаль о возможной покупке НБУ ОВГЗ на вторичном рынке: это возможно в отдельных случаях, но не может быть практикой

Шмыгаль о возможной покупке НБУ ОВГЗ на вторичном рынке: это возможно в отдельных случаях, но не может быть практикой

15:34 23.07.2020
Украина проведет фундаментальный анализ Соглашения об ассоциации с ЕС на предмет уточнений - премьер

Украина проведет фундаментальный анализ Соглашения об ассоциации с ЕС на предмет уточнений - премьер

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский поручил подготовиться к проведению местных выборов 25 октября в условиях коронавирусных ограничений

Украина будет делать всё для соблюдения перемирия, остальное зависит от Российской Федерации - Зеленский

Зеленский: новым главой делегации Украины в ТКГ может стать Резников, Леонид Кравчук, есть еще претенденты

Кучма прекратил работу в ТКГ

Европейские дипломаты и депутаты ЕП выразили надежду на прекращение огня на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский поручил подготовиться к проведению местных выборов 25 октября в условиях коронавирусных ограничений

В КИУ критикуют процедуру проведения праймериз "Слуги народа" в Киеве

Прокурор Киева: я уволился из Офиса президента после восстановления в органах прокуратуры, термин "люстрированный" ко мне уже не применяется

Иран испытал баллистические ракеты, что заставило США объявить тревогу на двух военных базах

Корниенко стал руководителем кампании "Слуги народа" на местных выборах

Украина будет делать всё для соблюдения перемирия, остальное зависит от Российской Федерации - Зеленский

Зеленский: новым главой делегации Украины в ТКГ может стать Резников, Леонид Кравчук, есть еще претенденты

Турция защищает объекты культурного наследия христианства - Эрдоган

Зеленский назначил посла Украины в Хорватии Кирилича послом в Боснии и Герцеговине по совместительству – указ

Саакашвили предлагает вынести на референдум вопрос ликвидации КС и создания Конституционной палаты в Верховном суде

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА