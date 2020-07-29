Поддержка нацпроизводителя, рост переработки в агросекторе и акцент на внутреннем инвесторе станут точками роста экономики - Шмыгаль

Поддержка национального производителя, увеличение переработки в аграрном секторе, акцент на внутренних инвестициях и развитие малого и среднего бизнеса должны стать точками роста экономики в ближайшие годы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы уверены, что должны стимулировать увеличение переработки не запретами, а программами поддержки, чтобы наша аграрная отрасль развивалась в направлении "импортируй не сырье, а свой продукт", - сказал он в ходе правительственного заседания в среду.

Премьер добавил, что текущие программы поддержки малого и среднего бизнеса, в частности по кредитованию, продолжатся и в ближайшие годы.

Он также подчеркнул, что правительство видит приоритетом развитие благоприятных условий для внутренних инвестиций.

По словам Шмыгаля, подтолкнуть рост экономики также даст возможность большая приватизация.

"У нас также большие ожидания от большой приватизации, которая в ближайшие годы должна принести в бюджет страны около $1 млрд", - отметил премьер.