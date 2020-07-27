Политика

11:48 27.07.2020

В рейтинге партий на выборах в Раду лидирует "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Евросолидарность" и "Батькивщина" – опрос "Рейтинга"

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В рейтинге партий на выборах в Раду лидирует "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Евросолидарность" и "Батькивщина" – опрос "Рейтинга"

В рейтинге политических сил партий на выборах в Верховную Раду лидируют партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Радикальная партия Ляшко", за которые бы проголосовали более 5% украинцев, что является проходным барьером для вхождения в состав парламента.

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 15-20 июля 2020 года, партию "Слуга народа" готовы поддержать почти 28% тех, кто готов голосовать и определился с выбором, за "Оппозиционная платформу – За жизнь" готовы отдать голоса почти 16% определившихся респондентов, за партию "Европейская солидарность" - 14%, за Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 10%.

Кроме того, 4% опрошенных поддержали бы Радикальную партию, 3,5% – партию "Сила и честь", 3,4% готовы поддержать Партию Шария, 3,3% - Всеукраинское объединение "Свобода", 2,8% - партию "Украинскую стратегия", 2,4% - партию "Голос". Партии "Удар", "Гражданская позиция" и "Самопомич" набрали бы от 1 до 1,5% голосов каждая, остальные еще меньше.

Кроме того, 2% из общего количества опрошенных проголосовали бы против всех или испортили бы избирательный бюллетень, 11,2% затруднились с ответом, а 10,7% заявили, что не намерены идти на выборы.

Половина опрошенных (53%) склоняются к тому, чтобы поддержать на местных выборах в октябре именно местную партию, даже если она будет баллотироваться только в одной области, зато 27% намерены голосовать за известную национальную политическую силу. Остальные затруднились с ответом.

При этом на западе и востоке страны более склонны поддержать местные партии, к голосованию за местные партии более склонна молодежь и люди старше 60 лет, а также жители сел, нежели городов.

В ходе исследования методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

Теги: #рейтинг #опрос #рада #выборы
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